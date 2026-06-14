رئیس جمهور مانع مداخله معاون اجرایی خود در امور آذربایجان غربی شود

به گزارش کردپرس، سیدسلمان ذاکر با انتقاد از مداخله معاون اجرایی رئیس جمهور در امور استان آذربایجان غربی به خصوص در منطقه آزاد تجاری ماکو، به خانه ملت گفت: اگر تعامل بین نمایندگان مجلس با استانداران و استاندار با رئیس جمهور، معاونانش و وزرا مخدوش شود قطعاً مسیر توسعه به خوبی طی نشده و عمران و آبادانی در کشور متوقف می‌شود.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنده واقعا تعجب می‌کنم وقتی رئیس جمهور به استانداران اختیار ویژه می‌دهد در استانی همچون آذربایجان غربی که این میزان وسعت دارد و دارای ۳۰ پایانه و حدود ۸ بازارچه مرزی و منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است ناگهان معاون اجرایی رئیس جمهور طی مصوبه ای اعلام می‌کند در منطقه آزاد ماکو که ما از طریق مجلس تلاش کردیم خودروها از این محل تردد داشته باشند و دولت نیز ابلاغ کرد، مدیریت آن را به طور کامل در اختیار دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور باعث دو قطبی سازی در آذربایجان غربی شده است

او افزود: آقای قائم پناه؛ شما معاون اجرایی رئیس جمهور هستید و نباید به نحوی اقدام کنید که مانع از اجرای پروژه‌های استانی شوید. هم اکنون معاون اجرایی رئیس جمهور با دو قطبی سازی در این منطقه باعث بروز اختلافاتی شده است و حتی گاه تصمیم به برکناری استاندار یا سایر مسئولان می‌گیرد.

ذاکر بیان کرد: ما انتظار این گونه رفتارها را از کابینه آقای دکتر پزشکیان که دولت وفاق را تشکیل داد، نداریم بنابراین نباید اجازه دهد افرادی که فاقد تخصص لازم هستند به دلیل اینکه معاون ایشان شده‌اند به سایر مسئولان در استان توهین کنند.

او افزود: بی تردید این گونه تفرقه افکنی در یک استان در شرایطی که وحدت و یکپارچگی رمز پیروزی کشور شده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت وحدت بین ملت و مسئولان تاکید فرمودند به مصلحت نیست.

معاون رییس جمهور مانع تعویض پلاک خودروها در منطقه آزاد ماکو می شود

ذاکر اظهار کرد: آقای قائم پناه به جای رفع مشکلات جاده‌های نا ایمن این استان یا وضعیت آب و فاضلاب شهرستان‌ها و بهبود روند ارائه خدمات به مردم، مانع از تعویض پلاک خودروها در منطقه آزاد ماکو شده است.

او افزود: اقداماتی که معاون رئیس جمهور هزاران کیلومتر دورتر، از پایتخت برای ایجاد اختلال در امور یک استان انجام داده است با هیچ عقل و منطقی قابل درک نیست. انتظار داریم آقای رئیس جمهور اجازه ندهد به دستور معاونش پروژه‌هایی که با تلاش استاندار و با تخصیص ۲۱۲ همت وارد فاز اجرایی شده‌اند، متوقف شوند.

نماینده ارومیه تاکید کرد: جای تعجب دارد در این منطقه که از سرانه درآمد پایینی برخوردار بوده و گمرکات آن با مشکل مواجه هستند و منطقه ویژه اقتصادی متوقف شده است، معاون رئیس جمهور به جای کمک برای رفع این مشکلات به دنبال توقف پروژه‌هایی همچون احیای دریاچه ارومیه است که معتقد است فعالیت در این حوزه فایده‌ای ندارد و نباید پیگیری کنیم و با این گونه اظهار نظرها دلسردی ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آقای قائم‌پناه باید از مردم این کشور درس بگیرد که بیش از ۱۰۰ شب امیدوارانه خیابان‌ها را در جهت حفظ وحدت ترک نکردند و دشمن را به زانو درآورد./