استاندار آذربایجان غربی: به تعطیلی سازمان منطقه آزاد ماکو می اندیشیم

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی با اشاره به مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۴ هیات دولت که طبق آن، نصف اعتبار احداث مسیر مهم ایواوغلی - بازرگان را باید منطقه آزاد ماکو پرداخت کند، اظهار کرد: : این رقم در سال گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود که حتی یک ریال پرداخت نشد؛ با وجود تمامی سختی‌های مالی اجازه ندادیم تا پروژه متوقف شود؛ مسئولان منطقه آزاد باید پاسخگوی این عملکرد ضعیف خود باشند.

او با بیان اینکه در خصوص منطقه آزاد ماکو به نقطه‌ای رسیدیم که حتی به تعطیلی این سازمان می‌اندیشیم، ادامه داد: مصوبه دولت با دستور شخص رییس جمهور صادر شده و اقدامی نشده است؛ هر کس قصور می کند باید به افکار عمومی و مراجع بالاتر جواب بدهد.

رحمانی همچنین از وجود برخی مشکلات در مسیر آغاز به کار منطقه ویژه ارومیه سرو خبر داد و اظهار کرد: مشکلات این بخش هم به خوبی گوشزد شده است که امیدواریم با تلاش مسوولان مربوطه مرتفع شود.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: در مورد توسعه استان در خصوص آزادراه ارومیه–تبریز خوب کار می‌کنند البته در مورد تونل‌ها مشکلاتی بود که جلسه گذاشتیم و گفتیم باید حل شود.