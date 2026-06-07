عدم همراهی منطقه آزاد ماکو در مسیر توسعه استان/مدیران مقصر بازخواست می شوند

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در گفت و گویی تلویزیونی بیان کرد: پس از حوادث دی‌ماه و شرایط جنگی، انسجام و اتحاد قابل‌توجهی در سطح استان شکل گرفته که این مهم، با عنایت الهی و به واسطه بینش و بصیرت مردم شریف استان محقق شده است.



او افزود: چندین دستاورد مهم در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسیده که نقش مؤثری در آینده و مسیر توسعه استان ایفا خواهند کرد. چرا که آذربایجان‌غربی در زمره استان‌های امن کشور قرار دارد و این امنیت، نتیجه همراهی و مشارکت مردم عزیز استان است.



رحمانی گفت: میزان بارش‌ها در استان نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته، اما در مقایسه با سال آبی گذشته، با رشد ۶۰ درصدی مواجه بوده و آثار و برکات افزایش بارش‌ها به‌وضوح در وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های استان قابل مشاهده است و می‌توان آن را از الطاف الهی به استان دانست.

استاندار با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در سطح کشور بوده، ادامه داد: در حال حاضر، حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در دریاچه‌ها و تالاب‌های استان ذخیره شده و ضروری است از فرصت‌های الهی و ظرفیت‌های موجود، در جهت توسعه همه‌جانبه استان بهره‌برداری شود.

نادیده ماندن ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی

او بیان کرد: ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی تاکنون به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، اما بر این نکته تأکید شده که مرز می‌تواند به یکی از ارکان مهم توسعه استان تبدیل شود.در شرایط جنگی، تصمیمات مهمی در راستای تجهیز دستگاه‌های اجرایی استان اتخاذ و تلاش شد از ظرفیت‌های مرزی به نحو مطلوب استفاده شود.



رحمانی تاکید کرد: آذربایجان‌غربی هم در سطح ملی و هم در داخل استان، نیازمند معرفی بیشتر و دقیق‌تر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود است تا مسیر توسعه آن هموارتر شود.



او افزود: رویداد اینوا در تاریخ ۲۲ خرداد سال گذشته با شکوه برگزار شد و با وجود شرایط جنگی و مواجهه با دشمنان، با افتخار اعلام می‌کنیم که روند سرمایه‌گذاری در استان نه‌تنها متوقف نشده، بلکه تداوم داشته است همچنین در طول سال گذشته، حضور سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌غربی به‌صورت مستمر و منظم برقرار بوده و این نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت‌های استان است.



استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: هر سه کشور همسایه، از آذربایجان‌غربی برای حضور در کشور خود و برگزاری نشست‌های مرزی دعوت به عمل آورده‌اند که این امر نشان‌دهنده جایگاه راهبردی استان در تعاملات منطقه‌ای است.



او اضافه کرد: در حال حاضر، انگیزه و تمایل بالایی برای سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد و مرزهای آذربایجان‌غربی فعال بوده و استان در آستانه یک جهش بزرگ در مسیر توسعه قرار دارد و برای دستیابی به این نقطه، تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و اکنون مرزهای استان از فعال‌ترین مرزهای کشور به‌شمار می‌روند.

آذربایجان‌غربی باید یکی از قطب‌های مهم تجارت کشور شود

رحمانی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در دستورکار قرار دارد گفت: چند مرز جدید در حال بازگشایی بوده و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از آنها در حال آماده‌سازی است. در حوزه توسعه صنعتی نیز پروژه شهرک صنعتی مشترک با ترکیه به مراحل نهایی رسیده، محل اجرای آن مشخص شده و به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.



او افزود: چندین ناحیه صنعتی در مرزهای آذربایجان‌غربی طراحی شده است که اجرای آنها زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای مردم استان خواهد بود.



استاندار اظهار کرد: در کنار فعالیت‌های مرزی، اقدامات جدیدی در حوزه لجستیک و ساماندهی فعالیت‌های کولبری انجام شده که منجر به افزایش ۶۰ درصدی این فعالیت‌ها شده است.مصوبه طرح جامع مرزی برای مرزهای آذربایجان‌غربی اخذ شده است که اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز پویایی و فعال‌تر شدن مرزهای استان باشد.



او ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، پیگیر تخصیص اعتبارات لازم هستیم و پیشنهاد شده است که ۲۰ درصد از درآمدهای مرزی به توسعه زیرساخت‌های مرتبط اختصاص یابد.



رحمانی گفت: آذربایجان‌غربی باید در کنار جایگاه خود به‌عنوان قطب تولید، به یکی از قطب‌های مهم تجارت کشور نیز تبدیل شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران به استان بازگشته‌اند و در تأمین و تولید اقلام مورد نیاز مردم نقش‌آفرینی می‌کنند.



او افزود: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی و بازارچه‌های مرزی استان در دستورکار قرار دارد و تا دهه فجر سال ۱۴۰۴، حدود ۲۱۲ همت سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی به نتیجه رسیده و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تا حد زیادی برطرف شده و شرایط لازم برای حضور و فعالیت آنان فراهم و تقویت شده است.



استاندار تاکید کرد: حضور و فعالیت مدیریتی در آذربایجان‌غربی با توجه به تعهد به رئیس‌جمهور و استان باید منجر به آثار مثبت و ملموس در توسعه آذربایجان‌غربی و کاهش مشکلات مردم شود.

کوتاهی منطقه آزاد ماکو در اجرای مصوبات ابلاغی دولت/مدیران باید پاسخگو باشند

رحمانی در ادامه با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو نتوانسته انتظارات دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری را برآورده کند، گفت: این منطقه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور، باید سهم بیشتری در جذب سرمایه داشته باشد. ضروری است ساختار و نظام مدیریتی منطقه آزاد ماکو مورد بازنگری قرار گیرد و مسئولان مربوطه در قبال ضعف‌های موجود، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، پاسخگو باشند.



او ادامه داد: از ظرفیت‌های ملی مختلف برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان، به‌ویژه در راستای تقویت منطقه آزاد ماکو و مرزها، استفاده شده است. همچنین منطقه آزاد ماکو در مسیر توسعه استان همراهی لازم را نداشته و علیرغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های استانی، در اجرای مصوبات ابلاغی دولت کوتاهی کرده است.



استاندار تاکید کرد: ضروری است مدیرانی که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند و به تعهدات خود عمل کنند.



او در پایان گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیل کولبری، مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها، اقدامات ویژه‌ای در استان انجام شده است. همچنین روند تکمیل منطقه ویژه اقتصادی سرو با کندی مواجه بوده که در این خصوص، تذکرات لازم برای تسریع در اجرا داده شده است.



به گزارش کردپرس، پیشتر نماینده ماکو، پلدشت، چالدران، شوط در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری کردپرس گفته بود: تحقق مسئولیت‌های اجتماعی از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو تاکنون به خوبی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مشکلات همچنان به قوت خود باقی بمانند هیئت تحقیق و تفحص برای بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد ماکو و درآمدهای مرزی تشکیل خواهد شد.



