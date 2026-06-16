جولان سارقان مسلح نقاب دار در محلات مهاباد!

به گزارش کردپرس، ظهر یک روز بلند بهاری، خواب چشمان زن جوان و مادرش را می رباید و آنها تسلیم یک چرت بعدازظهری می شوند، اما خبر ندارند تا چند دقیقه دیگر چه اتفاقی در کمینشان خواهد بود. عقربه های ساعت دیواری، روی عدد چهار ایستاده اند و سکوت در خانه حکم فرماست. زن جوان که کنار پنجره رو به حیاط خوابیده، برای دقایقی چشمانش را باز می کند، در آن لحظه ٣ مرد نقاب دار را پشت پنجره، در حیاط خانه شان می بیند، احساس می کند خواب می بیند، چشمانش را چند بار باز و بسته می کند اما در نهایت ترس کاری با او کرد که بلافاصله گیجی خواب بعدازظهر از سرش پرید و فهمید، آنچه دیده است، حقیقت دارد؛ ٣ مرد هیکلی سیاه پوش نقاب دار مسلح، در حیاط خانه بودند.

یکی از آنها جلوی در نگهبانی می داد و دو تای دیگر در سکوت کامل سعی داشتند در ورودی منزل را باز کنند و وارد خانه شوند. شیرینی خواب بعدازظهر جایش را به ترس داد و همین ترس اما به نیروی مبدل شد که سارقان حساب این جای کار را نکرده بودند. زن جوان به سرعت از جایش بلند می شود و خود را به جلوی در ورودی می رساند و پاشنه در را محکم می گیرد و مانع از ورودشان به داخل می شود.

این در حالی است که مادرش هنوز در خواب است و خبری از آنچه در خانه اش می گذشت، ندارد. زن جوان ترسیده و نگران مادرش است. سارق همچنان در را فشار می دهد تا وارد خانه شود اما زن جوان با تمام انرژی اش به در تکیه زده و مانع می شود. مرد سارق با فشار بیشتر پایش را لای در می گذارد تا بتواند در را هل دهد و از همین فاصله ایجاد شد اسلحه را روی پیشانی زن می گذارد و او را تهدید به سکوت می کند.

زن جوان اما همچنان چشم در چشم سارق، باز هم مقاومت می کند و اینبار بر خلاف میل سارقان شروع به داد زدن می کند. با فریادهای او مادرش از خواب بیدار می شود و او هم خود را به جلوی در می رساند تا به دخترش کمک کند. آنها با هم در را محکم نگه داشته اند و فریاد می زنند تا شاید همسایه ها صدایشان را بشنوند و به دادشان برسند.

سارقان از این رفتار مادر و دختر نترس، آشفته می شود و سعی می کنند با تهدید اسلحه آنها را وادار به سکوت کنند اما زن جوان واهمه ای ندارد و مرتب فریاد می زند. همین فریادها و مقاومت مادر و دختر جلوی در، باعث شد سارقان پا به فرار بگذارند و وقتی همسایه سر می رسند سارقان را می بینند که سوار یک خودروی بدون پلاک متواری شده اند.

داستان اما به همین جا ختم نمی شود؛ همسایه ها که سر می رسند یکی از آنها می گوید چندی پیش به همین شیوه ٣ سارق مسلح در یکی از روستاهای اطراف مهاباد وارد خانه پدرشوهرش شده اند و با بستن دهان و دست و پای اعضای خانواده تمامی طلا و جواهرات زنان را به سرقت برده اند.

این دزدان نقاب دار مسلح متاسفانه تا کنون به همین شیوه در روز روشن بدون ترس و واهمه در حالی که اعضای خانواده در منزل بوده اند وارد دو خانه دیگر شده و اقدام به سرقت مسلحانه کرده اند.

نقاب، اسلحه، ماشین بدون پلاک و سارقانی که حتی یک کلمه هم حرف نمی زنند ماجرای خوف آور این روزهای مهاباد شده است.

سارقانی که به سالمندان خانه هم رحم نکرده و آنها را کتک زده اند، با انبردست الگوهای دختر کوچک خانواده را برش داده اند، فقط و فقط به دنبال طلا و پول هستند.

در این وانفسای گرانی که سرمایه اندک مردم مصنوعات طلایی است که با زحمت فراوان و سالها پس انداز توانسته اند بخرند یک روزه با زور اسلحه از چنگشان درآورده می شود و ترس و واهمه این سرقت هم تا سال های مدید کابوس شبانه کودکان و اعضای این خانواده ها می شود.

در میان جرائم علیه اموال، جرم سرقت مسلحانه به عنوان یکی از اشکال حاد و خشن اعمال مجرمانه شناخته می‌شود. این نوع سرقت نه تنها به دلیل استفاده از سلاح، بلکه به واسطه تاثیر آن بر احساس امنیت عمومی و ایجاد رعب در جامعه مورد توجه خاص قرار گرفته است. این سلاح می‌تواند سرد یا گرم باشد و الزامی نیست که استفاده علنی از آن صورت گیرد؛ صرف وجود سلاح نزد مرتکب در تحقق این جرم کفایت دارد.

لذا افکار عمومی مهاباد انتظار دارد؛ نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اسرع وقت و به صورت ویژه این پرونده خوفناک را پیگیری کنند تا با دستگیری این سارقان بی وجدان، تامین آرامش و تسلی خاطر خانواده های مهابادی بار دیگر در سایه امنیت رقم بخورد.