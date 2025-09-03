به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که به‌منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده بود، در مسیر بازگشت و در هواپیما، در گفت‌وگو با خبرنگارانی که همیشه همراهی اش می کنند، درباره کریدور زنگزور گفت: با برقراری صلح در منطقه، خطوط زمینی و ریلی رونق خواهد گرفت، مرزها باز شده و بسیاری از حوزه‌ها، به ویژه تجارت از آن بهره‌مند خواهند شد.

بنا بر گزارش آناتولی اردوغان گفت: «من معتقدم که قفقاز جنوبی، انشاءالله، به صلحی که آرزویش را دارد، دست خواهد یافت. من این امید را در دیداری که با آقای الهام علی‌اف داشتم، دیدم. امضاها در کاخ سفید قطعاً روند عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان را تسریع کرد. آذربایجان و ارمنستان به طور قابل توجهی بر موانع موجود در مسیر صلح غلبه کرده‌اند و به مرحله نهایی رسیده‌اند.»

اردوغان با یادآوری اینکه مذاکرات گسترده‌ای با الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، داشته است، گفت که بر اساس مشاهداتش، علی‌اف و پاشینیان همسو هستند و نگاه مشابهی به این موضوع دارند.

اردوغان تأکید کرد که هیچ مشکل یا اختلافی در مورد مسئله کریدور زنگزور وجود ندارد و خاطرنشان کرد که علی‌اف در این مورد بسیار مطمئن‌تر از گذشته است.

رئیس جمهور ترکیه افزود: «به ویژه دیداری که در طول سفر آمریکا انجام شد، عامل تعیین‌کننده‌ای در گام‌هایی بود که آنها در این مورد برخواهند داشت. با برقراری صلح، مسیرهای زمینی و راه‌آهن در منطقه ما که بسیار مهم است، فعال خواهد شد، گذرگاه‌های مرزی باز خواهد شد و بسیاری از حوزه‌ها، به ویژه تجارت، به طور مثبتی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ما نیز احتمالاً از این امر تأثیر مثبت خواهیم گرفت. کشورهای منطقه نیز از بهره‌برداری از فرصت‌های همکاری جدید بهره‌مند خواهند شد. این به وضوح مشهود است. روسیه و ایران نیز در آینده خواهند فهمید که نگرانی‌های آنها بی‌اساس بوده است.»