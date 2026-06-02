تصادفات منجر به فوت در مهاباد ٣٣ درصد افزایش یافت

به گزارش کردپرس، سرهنگ کیکاووس رئیس پلیس راه مهاباد در نشست شورای ترافیک شهرستان بیان کرد: تصادفات جرحی نیز در این مدت حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.

فرماندار ویژه مهاباد هم ضمن گلایه از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی دستور نصب سرعت‌کاه‌های مجازی، نصب چراغ‌های چشمک‌زن در تقاطع‌ها و حذف دو نقطه حادثه خیز قمطره در محور برهان را صادر کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد نیز در این نشست از آسفالت مسیر دو روستای ابراهیمه و زنده‌قول و همچنین روکش آسفالت مسیرهای مواصلاتی مهاباد خبر داد.

رحمت نویدی‌نیا گفت: ایمن سازی برخی نقاط مسیر مهاباد- بوکان در دستور کار قرار دارد و شرکت ایمیدرو برای تأمین اعتبار قول مساعد داده است.

او ادامه داد: اجرای روکش آسفالت مسیرهای مهاباد به بوکان، مهاباد به سردشت و کمربندی دارلک را نیز در دست اجرا داریم که مجموعا ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این سه محور در نظر گرفته‌ایم و اجرای روکش مسیر مهاباد به ارومیه هم در حال اجراست.

رئیس اداره راهداری مهاباد به بهسازی مسیرهای روستایی هم اشاره کرد و گفت: اجرای روکش آسفالت چهار روستای خاتون باغ، گرده گرو، اوزون دره و اوطمیش در برنامه کاری است. همچنین در حوزه ایمن سازی هم اجرای نیورجرسی در دستور کار قرار دارد.

در این جلسه عنوان شد؛ ساماندهی ورودی شهر از سمت مهاباد به سمت ارومیه به طول یک کیلومتر هم توسط شهرداری مهاباد و با مشارکت و همکاری اداره راهداری انجام می‌شود.