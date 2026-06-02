به گزارش کردپرس، ارسلان شکری با اشاره به موقعیت ممتاز شهرستان نقده در اتصال شبکه حملونقل جادهای و ریلی اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای لجستیکی، ساماندهی حملونقل کالا، ایجاد زنجیره فرآوری و صادرات مصالح ساختمانی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی جنوب استان طراحی شده است.
او افزود: مرکز لجستیک تخصصی نقده در مجاورت ایستگاه راهآهن جانمایی شده و با بهرهمندی همزمان از دسترسی ریلی و جادهای، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی حملونقل و صادرات مصالح ساختمانی شمالغرب کشور را دارد.
شکری ادامه داد: برای اجرای این پروژه حدود یک و نیم همت سرمایهگذاری برآورد شده و دوره بازگشت سرمایه آن نیز حدود دو و نیم سال پیشبینی میشود که نشاندهنده توجیه اقتصادی و جذابیت بالای سرمایهگذاری در این طرح است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: این پروژه صرفاً مجموعهای از انبارها و سولههای نگهداری کالا نیست، بلکه حلقهای کلیدی در زنجیره تولید، فرآوری، بستهبندی، توزیع و صادرات مصالح ساختمانی جنوب استان محسوب میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای حملونقل، تسهیل صادرات و رونق مبادلات تجاری منطقه ایفا کند.
شکری افزود: اجرای این پروژه زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۹۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۷۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری، رونق تولید و توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تأکید کرد: مجموعه راهداری استان با رویکرد توسعهمحور، اجرای پروژههای زیرساختی بزرگ و اثرگذار را با جدیت دنبال میکند و مرکز لجستیک تخصصی نقده یکی از پروژههایی است که میتواند آینده حملونقل، صادرات و اقتصاد جنوب آذربایجانغربی را متحول کند.
