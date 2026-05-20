مرگ زوج جوان مهابادی در تصادف جاده ای

به گزارش کردپرس، محسن رسولی اظهار کرد: با اعلام وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی پژو SLX و موتورسیکلت در محور مهاباد- سردشت، حوالی پل داشتیمور، بلافاصله موضوع از سوی اورژانس پیگیری شد.
او افزود: در این حادثه، ۲ راکب موتورسیکلت که زن و شوهر بودند در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند و سرنشین خودروی سواری نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی مهاباد ادامه داد: در این عملیات، ۲ دستگاه آمبولانس مرکز اورژانس شهرستان به محل حادثه اعزام شد.
رسولی گفت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
گفتنی است؛ جاده مهاباد به سردشت در جنوب آذربایجان غربی با ۱۲۵ کیلومتر طول، به دلیل عرض کم و پیچهای متعدد، از خطرناکترین محورهای استان به شمار میرود.
