مرگ زوج جوان مهابادی در تصادف جاده ای

به گزارش کردپرس، محسن رسولی اظهار کرد: با اعلام وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی پژو SLX و موتورسیکلت در محور مهاباد- سردشت، حوالی پل داشتیمور، بلافاصله موضوع از سوی اورژانس پیگیری شد.

او افزود: در این حادثه، ۲ راکب موتورسیکلت که زن و شوهر بودند در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند و سرنشین خودروی سواری نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی مهاباد ادامه داد: در این عملیات، ۲ دستگاه آمبولانس مرکز اورژانس شهرستان به محل حادثه اعزام شد.

رسولی گفت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

گفتنی است؛ جاده مهاباد به سردشت در جنوب آذربایجان غربی با ۱۲۵ کیلومتر طول، به دلیل عرض کم و پیچ‌های متعدد، از خطرناک‌ترین محورهای استان به شمار می‌رود.