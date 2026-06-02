به گزارش خبرنگار کردپرس؛ خسروی، مهران و سومار از مهم‌ترین مرزهای تجاری ایران در مجاورت با بخش عربی عراق هستند. از این جمع، خسروی و مهران جزو مرزهای اربعینی شناخته شده کشور محسوب می‌شوند و از مرز سومار نیز تا پیش از این تنها تجهیزات و امکانات مرتبط با موکب‌ها امکان عبور داشته‌اند.

پیگیری برای برقراری تردد مسافری از مرز سومار

استان کرمانشاه در سال‌های اخیر پیگیری‌های بسیار زیادی برای گنجاندن نام سومار در لیست مسیرهای رسمی برای تردد زوار اربعینی انجام داده است.

در تازه‌ترین رویداد مرتبط با این موضوع، در ابتدای هفته جاری حسن عباسی مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور همراه با اعضای کارگروه مرزهای رسمی کشور از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سومار مرز بازدید کرد.

عباسی در پایان این برنامه کاری با تاکید بر اینکه برای اربعین امسال باید به مرز سومار فرصت داد در ادامه عنوان کرد: "حجم زیاد صادرات کالا و تردد کامیون‌ها از مرز سومار نشان دهنده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در شرایط سخت تحریمی است و همه وظیفه داریم در راستای حمایت از اقتصاد ملی به روان سازی تجاری و مسافری از این مرز کمک کنیم. بر اساس مصوبه کارگروه فرصتی در اختیار استان قرار داده شده تا امکانات مورد نیاز اولیه برای خدمات رسانی دستگاه ها و انجام خواسته های آن‌ها را فراهم کند".

سومار نزدیک ترین مرز زیارتی به کربلا

سومار با 230 کیلومتر فاصله با کربلا، نزیکترین مرز زیارتی و مسافری ایران به این شهر مقدس است.

سومار در مجاورت مندلی عراق قرار گرفته و ساکنان این شهر به لحاظ تاریخی، فرهنگی و مذهبی نزدیکی بسیار زیادی با مردم استان کرمانشاه و ایران دارند.

پایانه مرزی سومار مندلی تنها 15 کیلومتر فاصله دارد و با یک جاده بزرگراهی مناسب به بغداد و کربلا متصل می شود.

این زیرساخت‌های مناسب فرصتی را پدید آورده تا زوار حسینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شهرهای زیارتی عراق دسترسی پیدا کنند.

سومار رقیبی قدرتمند برای "خسروی" و "مهران"

سومار یک مرز قدیمی است سابقه آن به اوایل دوران پهلوی باز می‌گردد. متاسفانه زیرساخت‌های این مرز در روزهای اول جنگ نابود شدند و تا سال ۹۴ امکان بازگشایی نیافت.

فاصله سومار تا بغداد تنها 155 کیلومتر است و نزدیکترین مرزی تجاری ایران با پایتخت کشور همسایه محسوب می‌شود. این موقیعت ممتاز باعث شده با وجود نامناسب بودن جاده دسترسی و ضعف زیرساخت‌ها، سومار خیلی سریع تبدیل به یک رقیب جدی برای خسروی و مهران شود.

اربعین فرصتی برای توسعه سومار

ضعف امکانات زیرساختی و نامناسب بودن جاده دسترسی، مهم ترین مانع برای توسعه بیشتر مرز سومار است. قرار گرفتن سومار در لیست مرزهای اربعینی، فرصت مناسبی پدید آورده تا راه دسترسی و زیرساخت‌های مسافری آن با شتاب بیشتری تکمیل شود.

هم اکنون یک راه دسترسی جدید به صورت بزرگراهی از شهر گیلانغرب به مرز سومار در دست اجرا است. با اجرای این پروژه و حذف نقاط حادثه خیز، جاده دسترسی این مرز از استاندارد بهتری برخوردار می شود.

«سومار» برای استانی که ارزش آن را بداند، یک گوهر گرانبها و یک فرصت بی مانند برای توسعه اقتصادی و گردشگری است‌.

گزارش: بهزاد خالوندی