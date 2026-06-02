به گزارش کردپرس، احمد کانی، یکی از اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان در گفت‌وگو با روداو اعلام کرد: «اگر مذاکرات به بن‌بست برسد، باید انتخابات دوباره برگزار شود.»

احمد کانی گفت: «در صورت برگزاری دوباره انتخابات، آرای حزب دمکرات و تعداد کرسی‌های این حزب افزایش خواهد یافت».

وی افزود که برگزاری مجدد انتخابات می‌تواند باعث کاهش آرای و کرسی‌های جنبش نسل نو شود.

این عضو رهبری حزب دمکرات همچنین تأکید کرد: «اگر انتخابات دوباره برگزار شود، حزب دمکرات می‌تواند اکثریت لازم را به دست آورده و دولت تشکیل دهد.»

به گفته او، حزب دمکرات حتی در شرایط کنونی نیز توانایی تشکیل دولت با اکثریت را دارد.

او در عین حال تصریح کرد: «حزب دمکرات هرگز نمی‌خواهد بدون اتحادیه میهنی دولت تشکیل دهد» و افزود: «جایگزین اتحادیه میهنی برای حزب دمکرات، باز هم خود اتحادیه میهنی است.»

این عضو رهبری حزب دمکرات هشدار داد: «اگر اتحادیه میهنی به سمت توافق پیش نرود، شرایط تغییر خواهد کرد.»

او همچنین گفت نباید روند تشکیل دولت تا موعد انتخابات آینده، که در ماه اکتبر سال جاری برگزار می‌شود، ادامه پیدا کند و تأکید کرد که دولت باید پیش از آن تشکیل شود.