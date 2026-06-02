شورای علمی روستا را تشکیل دهید

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رامین پی بردی از فعالان شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه هورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 است.

در نامه رامین پی بردی خطاب به دکتر عبدالکریم حسین‌زاده آمده است:

با توجه به اهمیت توسعه پایدار روستاها و نقش دانش، پژوهش و نوآوری در حل مسائل و چالش‌های محلی، بدین‌وسیله پیشنهاد تأسیس «شورای علمی روستا» در سطح روستاهای کشور جهت بررسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و نخبگانی ساکنان و فرهیختگان وابسته به روستاها تقدیم می‌گردد.

امروزه بسیاری از مسائل روستایی در حوزه‌های کشاورزی، منابع آب، محیط زیست، اشتغال، آموزش، فناوری، سلامت،گردشگری و مدیریت محلی نیازمند راهکارهای علمی و مبتنی بر شواهد هستند. در عین حال، تعداد قابل توجهی از متخصصان، دانشگاهیان، معلمان، کارشناسان، کارآفرینان و دانشجویان دارای تعلق خاطر به روستاهای کشور، آمادگی دارند دانش و تجربیات خود را در مسیر توسعه زادگاه خویش به کار گیرند. با این وجود، سازوکار منسجم و سازمان‌یافته‌ای برای بهره‌برداری از این ظرفیت ارزشمند وجود ندارد.

لذا پیشنهاد می‌شود «شورای علمی روستا» به عنوان یک نهاد مشورتی، تخصصی و مردمی در کنار دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا تشکیل گردد تا وظایف زیر را بر عهده داشته باشد:

شناسایی و سازماندهی نخبگان، متخصصان و افراد صاحب‌نظر مرتبط با هر روستا.

ارائه مشاوره علمی و کارشناسی در زمینه برنامه‌های توسعه روستایی.

مطالعه و ارائه راهکار برای حل مسائل و چالش‌های محلی.

کمک به ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و گردشگری.

حمایت از آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان و دانش‌آموزان روستایی.

ترویج فناوری‌های نوین و نوآوری‌های متناسب با نیازهای روستا.

همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای.

تهیه بانک اطلاعاتی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و نیازهای علمی و تخصصی روستا.

پیشنهاد می‌شود معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تدوین دستورالعمل اجرایی و فراهم نمودن بسترهای قانونی و حمایتی لازم، اجرای آزمایشی این طرح را در تعدادی از روستاهای غرب کشور آغاز نموده و پس از ارزیابی نتایج، زمینه تعمیم آن را به سایر مناطق فراهم آورد.

بی‌تردید بهره‌گیری از سرمایه انسانی و ظرفیت‌های علمی موجود در روستاها و میان فرزندان موفق روستاهای کشور، می‌تواند گامی مؤثر در تحقق توسعه متوازن، کاهش مهاجرت، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان باشد.

پیشاپیش از توجه و حسن نظر جنابعالی و همکاران محترم در بررسی این پیشنهاد سپاسگزارم.