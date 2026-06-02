دختران پارادوومیدانی کار کردستان با چهار مدال بر سکوی سوم کشور ایستادند

به گزارش کرد پرس، رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی کم توانان ذهنی با عنوان «یادواره شهدای دانش آموز میناب» و با حضور ۴۵ ورزشکار از ۱۶ استان کشور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.

نمایندگان کردستان در این رقابت ها عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند و با کسب چهار مدال رنگارنگ، جایگاه سوم تیمی کشور را به دست آوردند.

نازیلا فداکار، ورزشکار کردستانی حاضر در این مسابقات، در مواد ۸۰۰ متر و یک هزار و ۵۰۰ متر موفق به کسب دو مدال طلا شد و عنوان یکی از چهره های شاخص این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.

دیانا قادری دیگر نماینده استان نیز در همین دو ماده به دو مدال نقره دست یافت و نقش مؤثری در موفقیت تیم کردستان ایفا کرد.

نتایج این مسابقات از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، زیرا عملکرد ورزشکاران در انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی پارادوومیدانی کم توانان ذهنی کشور تأثیر مستقیم دارد.

تیم بانوان کردستان در شرایطی موفق به کسب عنوان سوم کشور شد که ورزشکاران این رشته همچنان با محدودیت هایی در زمینه امکانات، تجهیزات تخصصی، اردوهای آماده سازی و حمایت های مالی مواجه هستند.