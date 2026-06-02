حضور سرکنسول و کارشناسان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران بر مزار جلال طالبانی

به گزارش کرد پرس، به مناسبت پنجاه ویکمین سالگرد تأسیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه به همراه جمعی از کارشناسان سرکنسولگری با حضور در آرامگاه مرحوم مام جلال (جلال طالبانی)، بنیانگذار و رهبر فقید حزب اتحادیه میهنی کردستان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این شخصیت برجسته سیاسی عراق و اقلیم کردستان را گرامی داشتند.

در این مراسم، هیئت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با ادای احترام به مقام مرحوم جلال طالبانی، نقش تاریخی و تأثیرگذار وی در تحولات سیاسی عراق، تقویت همزیستی مسالمت آمیز و توسعه روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق را مورد تجلیل قرار دادند.

این حضور در چارچوب بزرگداشت پنجاه ویکمین سالروز تأسیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و به نشانه احترام به میراث سیاسی و ملی مرحوم طالبانی صورت گرفت. در این مراسم همچنین بر اهمیت تداوم روابط دوستانه و همکاری های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق تأکید شد.

حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق که در سال ۱۹۷۵ به رهبری مرحوم جلال طالبانی تأسیس شد، طی دهه های گذشته نقش مهمی در عرصه سیاسی عراق و اقلیم کردستان ایفا کرده و همچنان از احزاب تأثیرگذار در ساختار سیاسی این کشور به شمار می رود.