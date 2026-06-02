۱۰۲۶ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده میان شهرداری ها و دهیاری های کردستان توزیع شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در سال گذشته میان یک هزار و ۷۰۴ نقطه شهری و روستایی استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این منابع نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق مختلف استان دارد، افزود: توزیع عوارض ارزش افزوده زمینه اجرای پروژه های عمرانی، بهبود زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرها و روستاهای کردستان را فراهم می کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به سهم شهرداری های استان از این منابع، اظهار کرد: شهرداری سنندج با دریافت ۲۶۳ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان بیشترین میزان عوارض ارزش افزوده را در میان شهرداری های استان دریافت کرده است.

فعله گری ادامه داد: شهرداری های سقز با ۱۰۵ میلیارد تومان، مریوان با ۸۸ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان، بانه با ۷۱ میلیارد تومان، قروه با ۵۰ میلیارد تومان، کامیاران با ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و بیجار با ۳۲ میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: شهرداری های دیواندره ۲۱ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان، دهگلان ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سریش آباد چهار میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان، دلبران چهار میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان و سروآباد سه میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان عوارض ارزش افزوده دریافت کرده اند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان همچنین به پرداخت عوارض به دهیاری های استان اشاره کرد و بیان کرد: دهیاری آساوله از توابع شهرستان سنندج با دریافت بیش از پنج میلیارد تومان بیشترین سهم را در میان دهیاری های استان به خود اختصاص داده است.

فعله گری گفت: دهیاری دوشان سنندج با چهار میلیارد و ۵۲۱ میلیون تومان و دهیاری مالوجه شهرستان قروه با دو میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مؤدیان در تأمین منابع مالی پایدار، افزود: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و همکاری مؤدیان، زمینه رشد پرداخت عوارض ارزش افزوده و توزیع عادلانه منابع برای توسعه پایدار شهرها و روستاهای استان را فراهم می کند.