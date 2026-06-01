به گزارش کردپرس، طاهر کیامهر روز دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی، با تشریح وضعیت شبکه برق استان از اجرای ضربتی طرح ملی «مهتاب» با هدف کاهش ناترازی و تلفات انرژی در این استان خبر داد و افزود: هدف‌ گذاری نهایی این طرح، کاهش ۵ درصدی بار پایه شبکه توزیع است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در ماه‌های اخیر برای تحقق اهداف این طرح، به آمارها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ کنتور فرسوده تعویض، ۲ هزار و ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و برای یک هزار و ۷۸۵ متقاضی نیز انشعاب غیردائم صادر شده است.

کیامهر افزود: علاوه بر تست و کنترل ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی، ۸۱ کیلومتر از شبکه‌های مسی فرسوده نیز به کابل‌های خودنگهدار تبدیل شده است تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.

او استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) را از عوامل اصلی ناترازی انرژی برشمرد و بیان کرد: با وجود این چالش‌ها، خوشبختانه سال گذشته ۶۰ درصد مشترکان استان الگوی مصرف را رعایت کردند که نشان‌دهنده همراهی قابل توجه مردم در مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به بسیج امکانات برای مقابله با تلفات انرژی گفت: در حال حاضر ۹ مانور استانی با حضور ۶۴ اکیپ عملیاتی متشکل از ۸۴ نیروی متخصص در حال اجراست تا تمامی اهداف تعیین‌شده در طرح ملی مهتاب محقق شود/.