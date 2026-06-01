تعویق در پرداخت حقوق ۴۲ هزار معلم قراردادی اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، علی رئوف، نماینده عمومی معلمان قراردادی در اقلیم کردستان، اعلام کرد: «دولتِ منقضی شده تا این لحظه حقوق ماه پنجم را پرداخت نکرده است. شمار معلمان قراردادی به ۴۲ هزار و ۳۳ نفر میرسد، اما معلمان قراردادی وابسته به وزارت آموزشوپرورش و آموزش عالی همراه با وزارتخانههای خود پرداخت نمیشوند و نامشان در فهرست حقوق قرار ندارد؛ حتی نمیدانیم زیر نظر کدام وزارتخانه محسوب میشویم.»
او افزود: «دیگر کرامتی برای کلمه معلم باقی نگذاشتەاند، با ما و با مردم صادق نیستند. نزدیک به دو سال میشود که معلمان رسمی به قراردادی تبدیل شدهاند، اما حتی یک ماه هم حقوقمان را همراه با وزارت آموزشوپرورش دریافت نکردهایم؛ این در حالی است که دستور رسمی شورای وزیران وجود دارد که میگوید حقوق معلمان قراردادی باید همراه با وزارتخانههای مربوطه پرداخت شود، اما تاکنون این تصمیم اجرا نشده است.»
نظر شما