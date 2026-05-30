هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد ماکو تشکیل می شود

عمر علیپور در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد: منطقه آزاد ماکو ۴۰۰ هزار هکتار وسعت دارد و یکی از بزرگترین مناطق آزاد جهان به شمار می‌رود این شهرستان حدود ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و دارای بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی و باستانی است که صورت حمایت مسئولان این منطقه می‌تواند از لحاظ درآمدی استان آذربایجان غربی و حتی شمال غرب کشور را تامین کند، چرا که تنها منطقه آزادیست که دارای دو مرز زمینی است و دروازه ایران به اروپا به شمار می‌رود همچنین از طریق پلدشت و مرز بازرگان ماکو با جمهوری آذربایجان و کشور ترکیه هم مرز است.

او افزود: همچنین منطقه آزاد ماکو ظرفیت های بی نظیری همچون فرودگاه ماکو را دارد و عوارضی که از طریق گمرک مسافری در مرز بازرگان حاصل می‌شود هم یکی دیگر از نقاط قوت این منطقه به شمار می‌رود، ولی متاسفانه در سال‌های قبل این مبلغ مستقیماً به منطقه برگشت داده نمی‌شد و به صورت مستقیم به صندوق ذخیره کشوری واریز می‌شد تا اینکه در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام شده در دوره نمایندگی اینجانب نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اخذ شد و حدود ۲۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی مانده که باید دریافت شود.

محرومیت و رشد منفی جمعیت در مناطق مرزی شهرستان ماکو

نماینده مجلس با اشاره به نامناسب بودن جاده‌های ترانزیتی در ماکو گفت: جاده هایی همانند سه راهی خوی تا مرز بازرگان هنوز به طور مناسبی چهار بانده نشدند و پروژه همچنان در دست اجراست. بسیاری از مناطق روستایی منطقه آزاد ماکو از جاده های مواصلاتی مناسب برخوردار نیستند و در این زمینه کم کاری شده است.

علیپور با اشاره به وضعیت محرومیت در روستاهای منطقه آزاد ماکو به ویژه در دامنه کوه آرارات گفت: کشاورزی به دلیل شرایط آب و هوایی در این منطقه چندان وضعیت مطلوبی ندارد لذا بیشتر مردم به شغل دامداری مشغول هستند. هنوز مردم در بسیاری از روستاها از آب شرب مناسب برخوردار نیستند و به تازگی سطح پایداری اینترنت در این منطقه به ۸۰ درصد رسیده است با این حال اقدامات زیادی برای رفع مشکلات معیشتی مردم در این منطقه باید انجام بگیرد. جاده‌های آسفالت این مناطق که به حدود مرزی منتهی می‌شود مربوط به اوایل انقلاب است و در این سال‌ها بهسازی برای آن این جاده‌ها انجام نگرفته است. این مشکلات سبب مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و شکل‌گیری مشکلات اجتماعی دامنه‌دار شده و رشد جمعیت در این مناطق منفی است.

کارت مرزنشینی عوایدی برای مردمان مرزنشین شمال آذربایجان غربی نداشته است

نماینده مجلس تصریح کرد: علیرغم پتانسیل بالای موجود در منطقه، متاسفانه ٧٠ درصد مردم از لحاظ معیشتی متوسط رو به پایین هستند هرچند کارت مرزنشینی برای مردم منطقه صادر شده ولی مزیت و منفعت چندانی برای مردم نداشته است درحالی که مردم از طریق رویه‌های کولبری در جنوب استان توانسته‌اند به منافع این رویه دست پیدا کنند ولی متاسفانه در شمال استان این موضوع پیگیری نشده است و رویه‌ای که در شمال استان وجود دارد فقط موجب تحقیر هموطنان ایرانی می‌شود و مردم مرزنشین نمی‌توانند از مرزها درآمد و عوایدی کسب کنند. در حالیکه درآمد حاصل از کولبری چندین برابر بیشتر از کارت‌های مرزنشینی است و بهتر است عواید کارت های مرزنشینی، هم ردیف کارت‌های کولبری شود تا مردم این خطه هم بتوانند از درآمدهای حاصل از مرز بهره‌مند شوند.

او تاکید کرد: متاسفانه در شمال استان تنها عده‌ای منتفذ از مسئله کولبری بهره‌مند می‌شوند ولی برای روستاییان و مرزنشینان عوایدی در بر نداشته است.

مردم منطقه از درآمدهای مرزی بازرگان بی بهره مانده اند

علیپور بیان کرد: انتقاداتی در خصوص درآمدهای گمرکات مرزی و بحث کشنده‌ها در منطقه آزاد ماکو وجود دارد و علیرغم پیگیری های انجام گرفته متاسفانه اقدامات مطلوبی در این خصوص و رفع مشکلات موجود از سوی دولت انجام نگرفته است. دستگاه های کشنده‌ای که متعلق به تجار هست در مرز بین ایران و ترکیه از سوی دولت ترکیه مصادره می‌شود و تجار باید برای پس گرفتن آن هزینه پرداخت کنند و دوباره مال خود را پس بگیرند. همچنین مسئله امتیاز پلاک منطقه آزاد نیز عواید چندانی برای منطقه آزاد ماکو نداشته است.

او اضافە کرد: از سویی دیگر متاسفانه عواید و درآمد مرز بازرگان هم تاکنون آنچنان که باید و شاید برای روستاییان منطقه محسوس نبوده و آنها نتوانسته اند از این مزایا بهره‌مند شوند در حالیکه هنوز مدارس کانکسی در روستاها وجود دارد، نبود آب شرب، نبود جاده‌های مناسب و ... مشکلاتی است که در این تدوام دارد و تاکنون عدالت اجتماعی در خصوص روستاهای منطقه آزاد ماکو به ویژه در مناطق مرزی محقق نشده است و انتظار می‌رود از طریق درآمدهای مرزی و درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو مشکلات این مناطق نیز ساماندهی و مدیریت شود.

سازمان منطقه آزاد ماکو در تحقق مسئولیت های اجتماعی موفق نبوده است

علیپور در ادامه خصوص اقدامات انجام گرفته از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو نیز گفت: هر چند در راستای رفع مدارس کانکسی روستاها، بهسازی جاده‌های مواصلاتی اقداماتی انجام گرفته است اما با توجه به حجم عظیم درآمدهای منطقه کافی نیست. برای مثال تصفیه خانه فاضلاب ماکو پروژه‌ای است که ٢٧ سال است معلق مانده و با توجه به اعتباراتی که اختصاص یافته امیدواریم در هفته دولت امسال فاز اول آن به بهره‌برداری برسد و دیگر فاضلاب شهری وارد رودخانه زنگمار نشود و این بحران زیست محیطی هم در ماکو برطرف شود. همچنین رفع نواقص و تعریض باند فرودگاه ماکو نیز از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو بر عهده گرفته شده و در حال حاضر با تعریض باند و رفع نواقص ساماندهی شده است. این‌ها مواردی است که توسط سازمان انجام گرفته است اما از نظر بنده تحقق مسئولیت‌های اجتماعی از سوی سازمان تاکنون به خوبی به مرحله اجرا در نیامده است و اقدامات زیرساختی درخور توجه که نیاز منطقه است آنچنان که باید و شاید انجام نگرفته است. برای مثال احداث پارک در شهر ماکو از سوی سازمان منطقه آزاد انجام گرفته ادر حالی که این موضوع اصلاً وظیفه سازمان نیست و مسئولیت شهرداری به شمار می رود چرا که شهرداری ماکو درآمد مناسبی دارد و می‌تواند این قبیل اقدامات را انجام دهد.

علیپور در خصوص پروژه ریلی چشمه ثریا نیز اظهار کرد: پروژه راه آهن مرند به چشمه ثریا در بخش بورالان ماکو که منطقه ای کردنشین است متاسفانه به دلیل جنگ اخیر به تعویق افتاد در غیر این صورت تاکنون باید به مرحله احداث می رسید و می‌توانست تاثیر چشمگیری در منطقه آزاد ماکو داشته باشد.

او بیان کرد: متاسفانه علیرغم پتانسیل‌های نام برده، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اداری سبب شده مشکلاتی چند در این منطقه شکل بگیرد و بحث ماده ۶۵ که در خصوص چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ در منطقه آزاد ماکو و چند منطقه آزاد دیگر کشور به خوبی اجرا نشده و دوگانگی مدیریتی در این مناطق دیده می‌شود، اما اگر مدیریت واحد در منطقه آزاد ماکو مستقر شود، نیازمندی‌های منطقه تا حدود زیادی از طریق عواید و درآمدهای این منطقه آزاد رفع و مشکلات رفاهی و معیشتی مردم هم برطرف خواهد شد.

چرا تفویض اختیارات گمرک مرزی بازرگان به معاون اجرایی رییس جمهور واگذار شد؟

نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله تفویض اختیارات گمرکات مرزی به قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور نیز گفت: با توجه به بحران‌های شکل گرفته در کشور طی جنگ ۱۲ روزه، وضعیت بحرانی جنگ رمضان و وضعیت کنونی پسا جنگی در ایران و تعطیلی بنادر خشک جنوب استان و به تبع آن اهمیت یافتن گمرک بازرگان در امور صادرات و واردات سبب شده که نظارت و پیگیری این امور به آقای قائم پناه واگذار شود و سال گذشته که ایشان به منطقه آزاد به ماکو سفر کرده بودند مطالبات مردمی و گلایه‌های مسئولان به به معاون ریاست جمهوری منتقل شد.

او اضافه کرد: این واگذاری در خصوص کل منطقه آزاد ماکو نبوده و مختص به درآمدها و گمرکات مرزی بازرگان است هدف مدیریت صادرات و واردات و ساماندهی مرز بازرگان بوده است.

وجود دخالت های فرا استانی سبب کارشکنی در منطقه آزاد ماکو می شود

نماینده ماکو در مجلس تصریح کرد: متاسفانه دخالت‌های فرا استانی و گاهی استانی از سوی برخی از مسئولان سبب کارشکنی‌هایی شده که مسئله تحقق عدالت و مسئولیت اجتماعی را از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو عقب انداخته است، در حالی که اگر درآمدهای منطقه آزاد صرف شهرستان و منطقه می‌شد ما شاهد پیشرفت‌های عظیمی در منطقه می‌شدیم برای مثال موضوع پلاک‌های منطقه آزاد یا مسئله کشنده‌هایی که در مرزها توقیف می‌شوند به خوبی حل نشدەاند و گاهاً برخی از کشنده‌ها ۶ ماه در مرزها توقیف و یا از سوی دولت ترکیه مصادره می شوند. یا موضوع پلاک منطقه آزاد اگر از ابتدا در ماکو می‌توانست اجرایی شود قطعا منبع درآمد مناسبی برای ماکو محسوب می شد. در حالی که منطقه آزاد جلفا توانسته از این محل درآمد خوبی کسب کند و حدود ۲۷ هزار دستگاه با پلاک منطقه آزاد جلفا در آذربایجان شرقی توزیع نماید اما در منطقه آزاد ماکو تنها ٥ هزار پلاک منطقه آزاد صادر شده که این امر نشان می‌دهد ماکو از این محل هم نتوانسته آنچنان که باید کسب درآمد کند.

راه اندازی هیئت تحقیق و تفحص جهت بررسی درآمدهای مرزی و سازمان منطقه آزاد ماکو

او تاکید کرد: هدف ما مطابق سفارش رهبر شهید انقلاب همکاری همدلی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی بوده تا در امور اجرایی ممانعتی ایجاد نشود اما اگر مشکلات همچنان به قوت خود باقی بمانند اولین اقدام بنده راه اندازی هیئت تحقیق و تفحص برای بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد ماکو خواهد بود که این مسئله شامل بررسی درآمدهای مرزی و درآمدهای هنگفت سازمان منطقه آزاد ماکو می شود.

نماینده ماکو و چالدران در پایان با اشاره به شکل‌گیری جلسات متعدد و روی شکل‌گیری مرز جدید در شهرستان چالدران هم مرز با کشور ترکیه نیز گفت: بازدیدهای لازم در این خصوص انجام گرفته و امیدواریم بتوانیم در شهرستان چالدران نیز هم مرز با کشور ترکیه یک مرز جدید به مرزهای استان اضافه کنیم. چالدران شهرستانی است دارای که ۱۴۴ کیلومتر مرز زمینی با کشور ترکیه است و مرز شیخ سیلو در چالدران می تواند برای مردم این شهرستان مثمر ثمر واقع شود/.