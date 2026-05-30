۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰

استاندار: مقدمات زیارت امسال از طریق مرز تمرچین فراهم می شود

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مقدمات زیارت امسال از طریق مرز تمرچین فراهم می شود و تمرچین گذرگاهی امن برای زائران بین المللی اربعین حسینی است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز شنبه در دیدار با سرکنسول ایران در اربیل عراق افزود: سال گذشته استقبال زیادی برای حضور در عتبات عالیات از طریق مرز تمرچین صورت گرفت و امسال هم برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه از اتباع دیگر کشورها نیز از طریق مرز تمرچین به عتبات عالیات مشرف می شوند، ظرفیت خوبی برای این مرز و مسیر تمرچین تا کربلا برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است.

رحامنی با تاکید بر ضرورت ارتقاء خدمات رسانی در موکب‌ها ادامه داد: برای امام حسین (ع) باید همه توان خود را بگذاریم و در این راستا باید شاهد تحول در خدمات رسانی باشیم همچنین موکب های مسیر داخلی و خارجی باید از هم اکنون انتخاب شوند و مقدمات لازم انجام گیرد.

سرکنسول ایران در اربیل عراق هم در این جلسه با بیان اینکه آماده همکاری در راستای میزبانی از زائران اربعین هستیم، گفت: باید تدابیری برای کاهش هزینه ها در مسیر اربیل تا کربلا اندیشیده شود.

فرامرز اسدی افزود: سال گذشته افزایش خوبی در تعداد زائران از مرز تمرچین داشتیم که امیدواریم امسال نیز این روند افزایشی ادامه یابد.

کد مطلب 2795881

