استاندار: مقدمات زیارت امسال از طریق مرز تمرچین فراهم می شود

او اضافه کرد: با توجه به اینکه از اتباع دیگر کشورها نیز از طریق مرز تمرچین به عتبات عالیات مشرف می شوند، ظرفیت خوبی برای این مرز و مسیر تمرچین تا کربلا برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است.

رحامنی با تاکید بر ضرورت ارتقاء خدمات رسانی در موکب‌ها ادامه داد: برای امام حسین (ع) باید همه توان خود را بگذاریم و در این راستا باید شاهد تحول در خدمات رسانی باشیم همچنین موکب های مسیر داخلی و خارجی باید از هم اکنون انتخاب شوند و مقدمات لازم انجام گیرد.

سرکنسول ایران در اربیل عراق هم در این جلسه با بیان اینکه آماده همکاری در راستای میزبانی از زائران اربعین هستیم، گفت: باید تدابیری برای کاهش هزینه ها در مسیر اربیل تا کربلا اندیشیده شود.

فرامرز اسدی افزود: سال گذشته افزایش خوبی در تعداد زائران از مرز تمرچین داشتیم که امیدواریم امسال نیز این روند افزایشی ادامه یابد.