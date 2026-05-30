پایان مأموریت توماس باراک به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه

«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۶ با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از پایان دوره مسئولیت توماس باراک در سمت نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه خبر داد.

روبیو در این بیانیه تأکید کرد که مأموریت باراک در این جایگاه به پایان رسیده و دولت آمریکا تصمیمی برای تمدید این مسئولیت ندارد. با این حال، وی اشاره کرد که توماس باراک همچنان در سطوح و حوزه‌های دیگر به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و مسئولیت‌های دیگری را بر عهده خواهد داشت.

وزیر امور خارجه آمریکا جزئیات بیشتری درباره مسئولیت‌های آینده باراک یا جانشین احتمالی وی در پرونده سوریه ارائه نکرد.

توماس باراک در دوره مسئولیت خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، در پیگیری سیاست‌های واشنگتن در قبال تحولات این کشور و هماهنگی با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش داشت.