سرخط خبرهای ۹خرداد خبرگزاری کردپرس

گزارش پنتاگون درباره پایان اتحاد آمریکا و کردها در سوریه

گزارش تازه بازرس کل وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که تحولات نظامی شمال و شرق سوریه در زمستان ۲۰۲۶ به پایان همکاری ده ساله ی واشنگتن با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) انجامیده و آمریکا در چارچوب راهبرد جدید خود، حمایت از دولت دمشق را جایگزین شراکت با نیروهای کرد کرده است.

روابط سوریه و آمریکا در سایه رابطه شخصی ترامپ و احمد الشرع

گرم شدن کم‌سابقه روابط سوریه و آمریکا در دوران دونالد ترامپ، بیش از هر چیز بر رابطه شخصی او با احمد الشرع استوار بوده است؛ اما ناظران هشدار می‌دهند که نبود روابط نهادی و پایدار میان دو کشور می‌تواند همه دستاوردهای اخیر را پس از پایان ریاست‌جمهوری ترامپ در معرض فروپاشی قرار دهد.

بارزانی: پس از عید، احزاب اقلیم برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی گرد هم بیایند

مسعود بارزانی در پیام عید قربان خود، از احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان خواست پس از عید گرد هم بیایند و با کنار گذاشتن اختلافات، به بن‌بست سیاسی و وضعیت نابسامان کنونی پایان دهند.

گزارش پنتاگون از ضعف دفاعی و بدهی ۳۳ میلیارد دلاری اقلیم کردستان

گزارش تازه بازرس کل وزارت دفاع آمریکا تصویری از آسیب‌پذیری فزاینده اقلیم کردستان که هم در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار دارد و هم به دلیل بحران مالی و وابستگی به بودجه بغداد، برای حفظ توان دفاعی خود با مشکلات جدی مواجه است، ارائه داده است.

دولت ترکیه بدون تأخیر گام‌های لازم برای روند صلح را بردارد

مدیریت جنبش آزادی‌خواهی کُردهای ترکیه، ضمن تأکید بر پایبندی به روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، از دولت ائتلافی AKP-MHP خواست با کنار گذاشتن تعلل و محدودیت‌های سیاسی، زمینه اجرای راه‌حلی دموکراتیک برای مسئله کُرد را فراهم کنند.

حذف سیاسی کردها؛ تهدیدی برای توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه

تحلیل «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت در ادغام نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه با ساختار دولت دمشق، اختلاف بر سر نمایندگی سیاسی، حقوق فرهنگی و تمرکز قدرت در دست احمد الشرع، به مهم‌ترین مانع در مسیر توافق میان کردهای سوریه و دولت مرکزی تبدیل شده است.

کارگردان خبری: میلاد مرادی