به گزارش کردپرس، علی حمه صالح با انتقاد تند از عملکرد احزاب حاکم و رسانه‌های وابسته در اقلیم کردستان، مدعی شد افکار عمومی به‌جای پیگیری پرونده‌های فساد، غارت زمین‌ها و درآمدهای نفتی، با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای سرگرم می‌شوند.

وی اشاره کردە است که رسانه‌های وابسته به احزاب، به‌جای پرداختن به «دزدی میلیاردها دلار، قاچاق، باج‌گیری و غارت زمین‌ها»، افکار عمومی را درگیر موضوعات حاشیه‌ای می‌کنند تا مسائل اصلی فراموش شود.

علی حمه صالح در بخشی از این انتقادات گفته است که برخی رسانه‌ها طی یک ماه ده‌ها خبر درباره سر ریز شدن سد دوکان منتشر کرده‌اند، اما حاضر نشده‌اند درباره سرنوشت روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت یا پرونده‌های مربوط به زمین‌ها و تجارت دارو گزارشی منتشر کنند.

اظهارات رئیس جنبش موضع میهنی همچنین رسانه‌های وابسته به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی را متهم می‌کند که درباره پرونده‌های مربوط به نفت، زمین، ایست‌های بازرسی و قاچاق سکوت کرده‌اند.