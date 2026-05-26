به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد اگر آمریکا سلاحی در اختیار یکی از طرفها قرار داده باشد، بدون تردید میداند آن سلاحها به چه کسی تحویل داده شده و باید نام آن طرف را آشکار کند.
بارزانی گفت: «این سؤال باید از خود آمریکا پرسیده شود، زیرا اگر آمریکا سلاحی تحویل داده باشد، حتماً میداند آن را به چه کسی داده است.»
او افزود: «من به نمایندگی از دولت اقلیم کردستان میتوانم بگویم که ما از این موضوع اطلاعی نداریم و طرفی که آمریکا سلاح را به او تحویل داده، باید بعداً مشخص و آشکار شود.»
اظهارات نخستوزیر اقلیم کردستان در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر بحثها و گمانهزنیهایی درباره تحویل برخی سلاحها و نقش طرفهای مختلف در این پرونده مطرح شده است.
