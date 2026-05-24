به گزارش کردپرس، در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره «سرقت سلاح‌های آمریکایی» توسط کردها، کمال چومانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در یادداشتی تأکید کرد که بی‌اعتمادی کردها به واشنگتن، ریشه در تجربه‌های مکرر «رها شدن» از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

چومانی نوشت که ترامپ بارها کردها را به سوءاستفاده از تسلیحات آمریکایی متهم کرده، در حالی که به گفته او، کمک‌های نظامی واشنگتن به کردها «بسیار محدود» بوده و عمدتاً از سلاح‌های سبک فراتر نرفته است. او افزود که مسئله اصلی برای کردها نه دریافت سلاح، بلکه نبود تضمین سیاسی پس از پایان جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای است.

این تحلیلگر تأکید کرد که کردها نسبت به ورود به جنگهایی که نتیجه سیاسی روشنی ندارد، محتاط هستند. به گفته او، پرسش اصلی کردها این است که در صورت تغییر موازنه‌ها، آیا آمریکا از کردها محافظت خواهد کرد و چه تضمینی برای حقوق سیاسی آنان وجود خواهد داشت.

چومانی همچنین هشدار داد که تجربه تاریخی کردها نشان داده قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای بارها از نیروهای کرد به‌عنوان ابزار موقت استفاده کرده و سپس آن‌ها را کنار گذاشته‌اند. او نوشت: «کردها نمی‌خواهند هر چند سال یک‌بار دوباره زیر گرفته شوند.»