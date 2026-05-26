بخش خصوصیِ حامی ورزش به صورت ویژه باید حمایت شود

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در بازدید میدانی از هیات های ورزشی و باشگاه های خصوصی استان کردستان، از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه های فعالان حوزه ورزش قرار گرفت.

در این بازدید که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، مسئولان هیات ها و باشگاه های خصوصی مهم ترین مشکلات خود را شامل نبود اسپانسر، کمبود اعتبارات و ضعف زیرساخت های ورزشی عنوان کردند.

بازرس کل کردستان در جمع فعالان ورزشی، گفت: باشگاه های خصوصی مولد ورزش قهرمانی و محل پرورش استعدادهای ورزشی استان هستند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

وی با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی، افزود: ورزش حرفه ای و همگانی در افزایش نشاط اجتماعی و امیدآفرینی نقش مهمی دارد و حمایت از این حوزه، سرمایه گذاری اجتماعی محسوب می شود.

حیدری با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت ورزشی، اظهار کرد: عدالت زمانی محقق می شود که همه استعدادهای ورزشی، بدون توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی، فرصت برابر برای رشد و پیشرفت داشته باشند.

وی یکی از راهکارهای رفع مشکلات مالی ورزش را هدایت ظرفیت شرکت ها و بخش خصوصی به سمت اسپانسری دانست و ادامه داد: هزینه کرد در حوزه حمایت ورزشی باید به عنوان اعتبار مالیاتی دیده شود تا شرکت ها منابع خود را صرف حمایت از ورزشکاران و جوانان کنند.

بازرس کل کردستان همچنین خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی از حامیان ورزشی شد و یادآور شد: باید دلایل عقب نشینی برخی اسپانسرها به صورت کارشناسی بررسی شود تا زمینه بازگشت و تداوم حمایت آنان فراهم شود.

حیدری تاکید کرد: سازمان بازرسی کل استان با تمام ظرفیت در کنار ورزش، جوانان و فعالان این حوزه خواهد بود و از مجموعه های خصوصی حامی ورزش به طور ویژه حمایت می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز در این نشست، حضور میدانی دستگاه نظارتی در کنار ورزش استان را اقدامی کم سابقه و امیدبخش توصیف کرد و بیان کرد: برای نخستین بار است که بازرس کل استان به صورت مستقیم و میدانی در جمع فعالان باشگاه های خصوصی و هیات های ورزشی حضور پیدا می کند.