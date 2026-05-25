دولت دست مرزنشینان را برای واردات کالاهای اساسی باز بگذارد

به گزارش کردپرس از خانه ملت؛ سیدسلمان ذاکر با اشاره به دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایط کنونی کشور، گفت: جنگ کنونی اقتصادی است چراکه دشمن از حمله از طریق نظامی مستاصل شده است. اعمال تحریم های گذشته نیز برای ایجاد نارضایتی در بین مردم بود.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دشمن به این نتیجه رسیده است که با جنگ اقتصادی سریعتر می تواند به اهدافش برسد بنابراین مصمم است به سفره مردم آسیب برساند و با گرانی و افزایش تورم کمر آنها را بشکند بنابراین مسئولان باید برای بی اثر کردن این اقدام دشمن به طور جدی ورود کنند.

او افزود: ما از طریق استانهای مختلف با کشورهای همسایه مرز مشترک دریایی و خشکی داریم بنابراین مسئولان باید دست از مقررات سختگیرانه بردارند و مرزها را برای افزایش واردات کالاهای اساسی باز کنند و دست مرزنشینان را برای فعالیت در این حوزه باز بگذارند، همچنین فعلا ثبت سفارش و بررسی منشا ارز را رها کنند.

نماینده مجلس دوازدهم، تصریح کرد: مسئولان مربوطه باید مجوز واردات نهاده های دامی را به افراد متقاضی بدهند و به سرعت برای هر وارد کننده ای که می تواند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته باشد پرونده تشکیل ندهند. تناسب سازی یارانه با نرخ تورم از دیگر اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد تا مردم بتوانند روی پای خود بایستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا وقتی عرضه و تقاضا در بازار تعدیل شود و دولت نیز از مردم حمایت کند خود به خود قیمت کالاها نیز کاهش پیدا می کند و مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود./

