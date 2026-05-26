استقبال کاربران از آثار اجتماعی در فضای آنلاین افزایش یافته است

سنندج- همزمان با گسترش فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی، توجه به آثار اجتماعی و روایت‌های واقع‌گرایانه نیز در میان مخاطبان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی، بسیاری از کاربران در سال‌های اخیر بیشتر به سمت آثاری گرایش پیدا کرده‌اند که مسائل روزمره و دغدغه‌های انسانی را با زبان ساده‌تری روایت می‌کنند.

فعالان حوزه نشر دیجیتال معتقدند فضای مجازی باعث شده معرفی آثار جدید سریع‌تر از گذشته انجام شود و کاربران راحت‌تر به محتوای مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند.

در همین ارتباط، آثاری که شخصیت‌های ملموس‌تری دارند , فضای واقعی‌تری روایت می‌کنند و به مسائل اجتماعی نزدیک‌ ترند بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته‌اند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند انتشار بخش‌هایی از محتوا در کانال‌ها و صفحات مجازی، در افزایش استقبال کاربران تاثیر داشته است.

به گفته فعالان فرهنگی، کاربران امروز بیشتر به دنبال محتوایی هستند که علاوه بر سرگرمی، امکان همذات‌پنداری بیشتری هم ایجاد کند.