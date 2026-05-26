۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۶

رونمایی پلاک منطقه آزاد بانه و مریوان «به زودی» انجام می شود

سرویس کردستان - نماینده تام الاختیار پلیس راهور کشور از نزدیک شدن زمان رونمایی پلاک منطقه آزاد بانه و مریوان خبر داد و گفت: زیرساخت های لازم برای شماره گذاری خودروها در حال تکمیل است و در صورت تداوم روند فعلی، این دو شهرستان به قطب واردات خودرو کشور تبدیل خواهند شد.

به گزارش کرد پرس، در نشست مشترک سردار محمدی نماینده تام الاختیار پلیس راهور کشور با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان، فرماندار مریوان، مسئولان انتظامی و جمعی از مدیران استانی، آخرین روند اجرایی واردات خودرو و زیرساخت های شماره گذاری در منطقه آزاد بررسی شد.

نماینده تام الاختیار پلیس راهور کشور در این نشست با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان استانی و شهرستانی، گفت: مجموعه مدیران استان و شهرستان با انگیزه ای قابل تقدیر در حال پیگیری موضوع اختصاص پلاک منطقه آزاد و واردات خودرو هستند و ارزیابی ما از روند موجود، مثبت است.

وی افزود: تامین زیرساخت های لازم برای شماره گذاری خودروها در حال انجام بوده و تلاش می کنیم زمان رونمایی از پلاک منطقه آزاد نیز به زودی اعلام شود.

سردار محمدی با تاکید بر ظرفیت های اقتصادی منطقه، اظهار کرد: اگر این روند به درستی مدیریت شود، مریوان و بانه به قطب بزرگ واردات خودرو در کشور تبدیل خواهند شد.

مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار واردات خودرو، بیان کرد: نباید اجازه دهیم آشفته بازار و زمینه سوءاستفاده در حوزه واردات خودرو ایجاد شود.

سیدمعروف صمدی از برنامه ریزی برای امضای تفاهم نامه میان استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی خبر داد و ادامه داد: با حمایت استاندار کردستان، فرمانداران و نمایندگان مجلس، این موضوع به زودی عملیاتی خواهد شد.

فرماندار مریوان نیز با اشاره به پیگیری های مستمر استاندار کردستان درباره الزامات منطقه آزاد، گفت: بخشی از موانع و مشکلات در ماه های اخیر از جمله صدور و انتقال بخشی از اسناد مالکیت، اختصاص کد گمرکی و انبار تخصیصی برطرف شده است.

نژاد جهانی افزود: فرآیند منطقه آزاد بیش از حد طولانی شده و اگر تسریع نشود، این فرصت بزرگ ممکن است به تهدید تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت های مرز بین المللی باشماق، اظهار کرد: مریوان به دلیل برخورداری از مرز بین المللی و توانمندی های اقتصادی و طبیعی، نقش محوری در تحقق مطالبه دیرینه مردم استان خواهد داشت.

