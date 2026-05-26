رونمایی پلاک منطقه آزاد بانه و مریوان «به زودی» انجام می شود

به گزارش کرد پرس، در نشست مشترک سردار محمدی نماینده تام الاختیار پلیس راهور کشور با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان، فرماندار مریوان، مسئولان انتظامی و جمعی از مدیران استانی، آخرین روند اجرایی واردات خودرو و زیرساخت های شماره گذاری در منطقه آزاد بررسی شد.

نماینده تام الاختیار پلیس راهور کشور در این نشست با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان استانی و شهرستانی، گفت: مجموعه مدیران استان و شهرستان با انگیزه ای قابل تقدیر در حال پیگیری موضوع اختصاص پلاک منطقه آزاد و واردات خودرو هستند و ارزیابی ما از روند موجود، مثبت است.

وی افزود: تامین زیرساخت های لازم برای شماره گذاری خودروها در حال انجام بوده و تلاش می کنیم زمان رونمایی از پلاک منطقه آزاد نیز به زودی اعلام شود.

سردار محمدی با تاکید بر ظرفیت های اقتصادی منطقه، اظهار کرد: اگر این روند به درستی مدیریت شود، مریوان و بانه به قطب بزرگ واردات خودرو در کشور تبدیل خواهند شد.

مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار واردات خودرو، بیان کرد: نباید اجازه دهیم آشفته بازار و زمینه سوءاستفاده در حوزه واردات خودرو ایجاد شود.

سیدمعروف صمدی از برنامه ریزی برای امضای تفاهم نامه میان استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی خبر داد و ادامه داد: با حمایت استاندار کردستان، فرمانداران و نمایندگان مجلس، این موضوع به زودی عملیاتی خواهد شد.

فرماندار مریوان نیز با اشاره به پیگیری های مستمر استاندار کردستان درباره الزامات منطقه آزاد، گفت: بخشی از موانع و مشکلات در ماه های اخیر از جمله صدور و انتقال بخشی از اسناد مالکیت، اختصاص کد گمرکی و انبار تخصیصی برطرف شده است.

نژاد جهانی افزود: فرآیند منطقه آزاد بیش از حد طولانی شده و اگر تسریع نشود، این فرصت بزرگ ممکن است به تهدید تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت های مرز بین المللی باشماق، اظهار کرد: مریوان به دلیل برخورداری از مرز بین المللی و توانمندی های اقتصادی و طبیعی، نقش محوری در تحقق مطالبه دیرینه مردم استان خواهد داشت.