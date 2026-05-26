بزرگراه گیلانغرب _ سومار نقشی تحول آفرین در توسعه غرب کشور دارد

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست بررسی طرح های تامین مصالح معدنی پروژه بزرگراه گیلانغرب _ سومار که با حضور مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در استان کرمانشاه و مشاور طرح برگزار شد؛ عنوان کرد: بازارچه سومار نزدیک ترین مرز مبادلاتی ایران به بغداد است و با توجه به این موقیعت ممتاز طی این سال‌ها به تدریج تبدیل به یکی از گمرکات بسیار مهم کشور در مجاورت بخش عربی عراق شده است.

وی افزود: مرز سومار در سال ۱۴۰۴ پس از پرویزخان و خسروی، جایگاه سوم را در میان مرزهای استان داشته است که نشان از اهمیت روز افزون این مرز دارد.

معاون عمرانی استاندار فقدان راه دسترسی مناسب را یکی از موانع مهم در توسعه بازارچه سومار توصیف کرد و گفت: در همین راستا مدیریت ارشد استان تکمیل و بهره‌برداری از پروژه بزرگراهی گیلانغرب _ سومار را اولوبت کاری خویش قرار داده است.

مهندس نجفی تاکید کرد: این بزرگراه یک طرح بسیار مهم و تحول آفرین در زمینه توسعه تجاری و اقتصادی در غرب کشور محسوب می‌ شود و بسترهای لازم برای ارتقای سومار به عنوان مهمترین مرز مبادلاتی غرب کشور فراهم می کند.

وی تصریح کرد: همچنین این بزرگراه در صورت تکمیل و بهره‌برداری، یک گشایش مهم و تحول آفرین در توسعه‌ گیلانغرب محسوب می‌شود.

معاون عمرانی استاندار همچنین سومار را یکی از مسیرهای اربعین معرفی کرد و گفت: موکب های شش استان هدف در ایام اربعین از سومار به عتبات عالیات مننقل می شوند و ارتقای راه های مبادلاتی این مرز به فراهم شدن بسترهای لازم برای بهره گیری از ظرفیت اربعین برای رونق اقتصادی این شهرستان کمک می کند.