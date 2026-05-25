ایران؛ روایتی از مادرانگی وطن / ترنم دارابخانی

خبرگزاری کردپرس_ "وطن"، کلمهای است که در یکهجا خلاصه شده اما جهانی از اندیشه و معنا در لایههای پنهان آن نهفته است. اگر بخواهم مفهوم وطن را برای همسالانم تشریح کنم، آن را به "مادر" پیوند میزنم؛ همان وجودِ سرشار از مهربانی که تمامی عمر و توان خویش را وقف رشد و تعالی فرزندانش میکند. وطن نیز برای ما ایرانیان، دقیقاً چنین جایگاهی دارد؛ پناهگاهی امن در تلاطم حوادث و مأمنی برای تمام بیقراریهای ما.
عشق به میهن، ریشهایترین پیوند ماست. همانگونه که نسبت به حریم خانواده، غیرتی ستودنی داریم، نسبت به این خاک نیز همینگونهایم. من به عنوان یک ایرانی، این هویت را با تمام وجود لمس میکنم؛ کشوری که در آغوش گرم و صمیمانهاش، از فرزندان قدردان خود استقبال میکند. برای من، ایران فراتر از یک سرزمین، "سرزمین مادری" است که آرزو دارم با تحصیل و تلاشم، فردی اثرگذار برای آیندهاش باشم؛ بهگونهای که اگر این خاک کهن زبان میگشود، رضایت خود را از من و همنسلانم ابراز میکرد.
ایران، میراثدار تاریخی است که از گذر قرون و اعصار سرفراز بیرون آمده است. از بیستون استوار و طاقبستان پرشکوه گرفته تا معبد آناهیتا در دیارم کرمانشاه، هر گوشه از این سرزمین روایتگر اصالت و هنری است که در دنیا نظیر ندارد. ما وارث تمدنی هستیم که حتی در دشوارترین ایام تاریخ از جنگهای جهانی تا دوران دفاع مقدس نه تنها تاب آورد، بلکه استوارتر از پیش باقی ماند. این بقا، مرهون جانفشانی شهدایی است که با عشق به وطن، ایستادگی کردند و خانوادههایی که با افتخار، از این میراث گرانبها پاسداری کردند.
در نهایت، "ایران" حقیقتی است که فراتر از تحولات تاریخی و سیاسی، همچنان به عنوان یک نام مقدس و جاودانه در قلب ایرانزمین طنینانداز است. نام ایران برای من، بیش از آنکه یک جغرافیای سیاسی باشد، تجسم هویت و معنای عشق است. هر چه بیشتر این نام را بر زبان میآورم، عمقِ این شکوه و اقتدار را بیشتر درک میکنم؛ من به ایرانی بودن خود میبالم و این شکوه را تا ابد پاس خواهم داشت.
نظر شما