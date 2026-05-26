سند جامع آبخیز سد تلوار برای مهار بحران آب تدوین می شود

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در چهارمین جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز تلوار، گفت: حوزه سد تلوار که شهرستان های دهگلان، قروه و بیجار را در بر می گیرد، حدود ۴۸ درصد مساحت استان را شامل می شود و محل استقرار بسیاری از صنایع، معادن و زیرساخت های عمرانی است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب در این منطقه، افزود: برداشت بی رویه آب طی چند دهه اخیر باعث شده بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری آبخوان در این منطقه ایجاد شود که معادل چهار برابر ظرفیت سد قشلاق سنندج است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: در ۲۰ سال گذشته عملاً شیره آب از دل این زمین بیرون کشیده شده و روند بیابان زایی و فرونشست زمین در منطقه آغاز شده و ادامه دارد.

حبیبی با اشاره به آغاز مطالعات مدیریت جامع این حوزه آبخیز، ادامه داد: به دلیل اهمیت این حوزه، مطالعات تخصصی با تشکیل کارگروه مربوطه و همکاری مشاور طرح آغاز شده تا برنامه ای جامع برای مدیریت منابع آب و توسعه منطقه تدوین شود.

وی یادآور شد: امیدواریم در جلسات آینده، برنامه اجرایی مشخصی از سوی مشاور طرح ارائه شود تا بتوان آن را در نظام برنامه ریزی و طرح آمایش استان تصویب و به عنوان زیربنای توسعه شرق کردستان اجرایی کرد.

معاون استاندار کردستان بیان کرد: ظرفیت های صنعتی، معدنی، راه آهن، اجتماعات انسانی و میراث تاریخی موجود در مسیر حوزه آبخیز تلوار نباید در فرآیند مدیریت این حوزه نادیده گرفته شود.