به گزارش کردپرس، ادهم بارزانی شخصیت سیاسی اقلیم کردستان در پیامی خطاب به ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره "ادعای ارسال سلاح به کُردها برای رساندن به معترضان ایرانی"، اعلام کرد اگر چنین سلاحهایی واقعاً ارسال شده باشند، خود ترامپ بهتر از هر کسی میداند به دست چه کسانی رسیده و رسید تحویل آنها با امضای چه فردی ثبت شده است.
ادهم بارزانی در پیام خود خطاب به ترامپ نوشت: «این سومین یا چهارمین بار است که شما از ارسال سلاح به ایران از طریق کُردها سخن میگویید؛ با این تصور که میخواستید با این سلاحها جمهوری اسلامی را سرنگون کنید و گفته شده این سلاحها به کُردها تحویل داده شده تا منتقل شوند.»
او افزود منظور از «کُردها»، کُردهای کردستان عراق هستند؛ منطقهای که آمریکا و نیروهایش در آن حضور دارند.
ادهم بارزانی همچنین تأکید کرد: «اگر این سلاحها واقعاً ارسال شده باشند، شما بهتر از هر کسی میدانید به دست چه کسی داده شده و رسید تحویل آن با امضای چه فردی بوده است.»
ادهم بارزانی با ابراز نارضایتی شدید از لحن ترامپ گفت: «آنچه باعث آزار و نگرانی کردها در تمام بخشهای کردستان شده، این است که شما در اظهارات خود، کردها را به مخفی کردن و سرقت این سلاحها متهم کردهاید. شما کردها را "مزدور" و "پولپرست" توصیف کردهاید، بدون اینکه میان جریانات مختلف یا بخشهای مختلف کردستان تفاوت قائل شوید.»
وی خطاب به ترامپ یادآور شد: «شما این صفات را به ملتی نسبت میدهید که تنها در کردستان عراق، ۲۵۰ هزار شهید در راه آزادی تقدیم کرده است.»
ادهم بارزانی در پایان از رئیسجمهور آمریکا خواست که این موضعگیری و نگاه خود را «اصلاح کند».
این واکنش پس از آن مطرح شد که ترامپ از ابتدای جنگ چندین بار مدعی شده بود در زمان ناآرامیهای دی ماه ایران سلاحهایی برای مردم معترض ارسال کرده، اما کُردها آنها را نزد خود نگه داشتهاند.
وی در آخرین اظهارات خود در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۶، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «کردها شهرت خوبی در کنگره دارند و میگویند آنها سرسختانه میجنگند، اما خیر؛ آنها فقط وقتی پول میگیرند خوب میجنگند. من از کردها بسیار ناامید هستم.» ترامپ مدعی شده بود که با ارسال سلاح مخالف بوده چون میدانسته به دست معترضان ایرانی نمیرسد و کردها آن را نزد خود نگه میدارند.
