آتش سوزی گسترده در شرکت بازیافت زباله کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: ساعت ۱۵:۰۶ امروز دوشنبه (چهارم خرداد ماه) شرکت بازیافت زباله در کمربندی شرقی کرمانشاه، روستای عمه دچار آتش سوزی گسترده شد که بلافاصله ۳۵ آتش نشان با ۱۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی و امدادی به محل اعزام شدند.

آتش پاد سعید قادری ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل و بررسی انجام شده، مشخص گردید که محل دپو و انباشت زباله در فضای باز شرکت دچار آتش سوزی گسترده شده که با تلاش یک و نیم ساعته امدادگران سازمان آتش نشانی، آتش سوزی مهار شد.

قادری در پایان اضافه کرد: این حادثه خسارت جانی نداشته و علت آن در دست بررسی است.