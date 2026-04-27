به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه جنجال‌ها درباره سرنوشت سلاح‌های ارسالی آمریکا به کردها، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستا، اظهارات دونالد ترامپ در این باره را رد کرد و گفت این سلاح‌ها به هیچ‌یک از احزاب اقلیم کردستان داده نشده است.

رسانه تحلیلی- خبری استاندارد نوشت: محمد حاجی محمود در واکنش به سخنان ترامپ که مدعی شده بود این سلاح‌ها به یک طرف کُردی تحویل داده شده و سپس ضبط شده‌اند، تصریح کرد: «به نظر من آنچه ترامپ می‌گوید، مبنی بر اینکه سلاحی به یک طرف کُردی داده شده باشد، درست نیست.»

او در ادامه افزود: «ترامپ دچار اشتباه شده است؛ سلاح‌هایی که درباره آن صحبت می‌کند، پیش‌تر به هسد داده شده‌اند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، دریافت هرگونه سلاح از آمریکا را به‌شدت تکذیب کرده و با اشاره به ساختار دو اداره‌ای در اقلیم، تلویحاً این موضوع را به جریان رقیب نسبت داده بود.

در ادامه این جنجال‌ها، کمال کرکوکی از چهره‌های برجسته حزب دمکرات کردستان نیز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی بین‌المللی مدعی شده بود که مسیر این سلاح‌ها مشخص است و نهادهای اطلاعاتی معتبر جهانی، از جمله موساد، درباره آن اظهارنظر کرده‌اند.

با این حال، اظهارات محمدی حاجی محمود روایت دیگری از این پرونده ارائه می‌دهد و تأکید دارد که سلاح‌های مورد اشاره ترامپ اساساً به احزاب کُردی اقلیم کردستان تحویل داده نشده‌اند، بلکه در اختیار هسد قرار گرفته‌اند.