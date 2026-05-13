کشف خودروی سرقتی و دستگیری سارقان مسلح در قروه

به گزارش کرد پرس، سرهنگ واحد مظفری در این رابطه به خبرنگاران، گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی سرقتی ال۹۰ در سطح شهر شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی برای توقیف خودرو اقدام کردند، اما در جریان عملیات متوجه مسلح بودن سارقان شدند که همین موضوع به تعقیب و گریز منجر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه اظهار کرد: با توجه به تلاش متهمان برای فرار، مأموران پس از شلیک تیر هوایی موفق شدند خودرو را متوقف و سه نفر سارق را دستگیر کنند.

سرهنگ مظفری با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی کمری در این عملیات، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

وی به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را به تجهیزات بازدارنده و ضدسرقت مجهز کرده و حتی الامکان از پارکینگ های مطمئن استفاده کنند.