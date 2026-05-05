٦ واحد تولیدی آلاینده در ارومیه تعطیل شدند

به گزارش کردپرس، مختار خانی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در راستای پایش و کنترل آلایندگی واحدهای صنعتی، طی یک سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۰ مورد بازدید از سوی کارشناسان این اداره انجام شده که در پی آن، ۲۴۴ اخطاریه زیست‌محیطی صادر شده است.

او افزود: بر اساس نتایج این بازدیدها، ۱۳۹ واحد در فهرست صنایع آلاینده سال جاری قرار گرفته‌اند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه ادامه داد: در این مدت، ۴۷۶ موافقت‌نامه برای احداث واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی صادر و همچنین ۱۱۷ مجوز بهره‌برداری صادر شده است. همچنین با احداث ۷۵ واحد به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات استقرار، مخالفت شده است.

او بیان کرد: امسال برای ۳۹ معدن واقع در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز برداشت مصالح صادر شده است.