کشف و ضبط ۴۹۵۱ کارت سوخت غیرمجاز در جایگاه های کردستان

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ بازدید از جایگاه های عرضه سوخت استان انجام شد که به کشف این تعداد کارت غیرمجاز انجامید.

وی اظهار کرد: این کارت ها از کارکنان برخی جایگاه ها و افراد سودجو کشف و ضبط شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کردستان با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در دو سوی مرز، افزود: بازدیدهای مستمر و غیرمترقبه برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه در دستور کار قرار دارد.

حمه حسنی ادامه داد: برای حدود ۳ هزار و ۹۵۳ کارت حکم صادر شده و سایر پرونده ها در حال رسیدگی است.