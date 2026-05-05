پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری کردستان باید تسریع شود

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: تسهیلات تبصره ۱۵ می تواند نقش مهمی در رونق صنایع دستی و پروژه های گردشگری استان داشته باشد.

وی اظهار کرد: پرداخت به موقع و کاهش بروکراسی اداری، از عوامل کلیدی در حمایت مؤثر از فعالان این حوزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان افزود: پیگیری جذب کامل اعتبارات از طریق بنیاد برکت، بنیاد علوی و بانک های عامل به صورت روزانه در حال انجام است.

طالب نیا ادامه داد: با تداوم این روند، حمایت های مالی بیشتری از هنرمندان صنایع دستی و فعالان گردشگری صورت گیرد.