۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۸

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری کردستان باید تسریع شود

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری کردستان باید تسریع شود

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان این حوزه تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: تسهیلات تبصره ۱۵ می تواند نقش مهمی در رونق صنایع دستی و پروژه های گردشگری استان داشته باشد.

وی اظهار کرد: پرداخت به موقع و کاهش بروکراسی اداری، از عوامل کلیدی در حمایت مؤثر از فعالان این حوزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان افزود: پیگیری جذب کامل اعتبارات از طریق بنیاد برکت، بنیاد علوی و بانک های عامل به صورت روزانه در حال انجام است.

طالب نیا ادامه داد: با تداوم این روند، حمایت های مالی بیشتری از هنرمندان صنایع دستی و فعالان گردشگری صورت گیرد.

کد مطلب 2795260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha