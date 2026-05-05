۱۰ خانه ورزش روستایی در کردستان تجهیز شد

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در این باره به خبرنگاران، گفت: در راستای برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان و با هدف توسعه زیرساخت های ورزشی در مناطق روستایی، طرح تجهیز خانه های ورزش روستایی در سطح استان در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۸۷ خانه ورزش روستایی در کردستان تجهیز و در اختیار روستاییان قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: در مرحله جدید نیز تجهیزات ورزشی برای ۱۰ روستای دیگر تأمین شده که از این تعداد، دو روستا در شهرستان سنندج قرار دارند.

خاکی ادامه داد: این تجهیزات بر اساس نیازسنجی و با معرفی دهیاری ها و تأیید بخشداری ها و فرمانداری ها تهیه شده و در اختیار بهره برداران محلی قرار می گیرد.

وی با تأکید بر توسعه این طرح، یادآور شد: آمادگی داریم مکان های واجد شرایط با حداقل ۱۰۰ متر مربع را در کوتاه ترین زمان تجهیز کنیم.