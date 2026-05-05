تأکید بر تقویت نماز جماعت در ادارات دهگلان/ضرورت اجرای برنامه های خلاقانه با محور نسل نو

به گزارش کرد پرس، این جلسه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری دهگلان، در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ترویج نماز جماعت، گفت: ضروری است اعضای شورا در سال جاری با همت مضاعف، بستر گسترش هرچه بیشتر اقامه نماز جماعت را در مساجد، دستگاه های اجرایی و مدارس فراهم کنند.

عبدالله مفاخری با بیان کارکردهای اجتماعی نماز جماعت، افزود: نماز جماعت، کانون تجمع و از مؤلفه های مهم قدرت و انسجام جامعه به شمار می رود.

دبیر شورای اقامه نماز شهرستان دهگلان با تشریح رویکردهای برنامه ای سال جاری، اظهار کرد: برنامه های حوزه نماز باید ذیل راهبردهای مدیریتی، تمهیدی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد اقامه نماز تدوین شود.

آرش جوانمردی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه ها نیازمند رویکردی ابتکاری و خلاقانه با نگاه ویژه به نسل نو و بانوان است، ادامه داد: استفاده از شاخص های مدیریت، برنامه ریزی، منابع و مشارکت ها، نقش تعیین کننده ای در ارزیابی عملکرد دستگاه ها توسط هیأت نظارت و ارزیابی دارد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان دهگلان نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت نماز جماعت در ادارات، بیان کرد: به کارگیری امامان جماعت در ادارات باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

ماموستا اداک یادآور شد: پرداخت حق القدم امامان جماعت در ادارات و بانک ها باید مطابق ابلاغ ستاد اقامه نماز کشور و متناسب با شرایط استان و شهرستان انجام شود.

در پایان این جلسه، احکام اعضای هیأت بازرسی و نظارت بر عملکرد ادارات در حوزه نماز با امضای فرماندار و رئیس شورای اقامه نماز، توسط دبیر شورا به اعضا تحویل داده شد.