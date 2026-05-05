تحقق ۹۸ درصدی درآمدها در سال ۱۴۰۴

به گزارش کردپرس، جهانگیر شاهینی در نشست ستاد درآمد که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی و بودجه‌ای استان اظهار داشت: سال ۱۴۰۴ با وجود تمامی چالش‌ها و تلاطم های منطقه‌ای ، سال درخشش مدیریت جهادی در استان بود؛ به طوری که در تخصیص‌های سفر به رکوردبالایی با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور رسیدیم و در اوراق مرابحه نیز، کرمانشاه ، در ردیف استان های خوب کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه با تحقق ۹۸ درصدی اهداف مالی، الگویی موفق در اقتصاد مقاومتی بوده است، افزود: وسعت جغرافیایی و داشتن ۱۴ استان مرزی، ایران را به کشوری تحریم‌ناپذیر تبدیل کرده است. امروز در نظم نوین جهانی، دوران انحصار تک ارز خاص به عنوان مبنای جهانی به پایان رسیده است و آینده خوبی در منطقه رقم خواهد خورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه از تحول در بودجه‌ریزی خبر داد و گفت: اعتبارات استان با رشدی ارزشمند همراه بوده است. استراتژی اصلی دولت در سال جاری، تمرکز بر پروژه‌های بزرگ و پیشران است؛ به همین دلیل تمرکز بر پروژه های کلان است تا طرح‌های حیاتی نظیر سدهای بزرگ، اتوبان کربلا و راه‌آهن مرزی به بهره‌برداری کامل برسند.

وی سیاست‌های دولت در زمینه مولدسازی و الزام شرکت‌های بزرگ را ضامن ثبات مالی کشور دانست و تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ بودجه‌ای واقعی و عملیاتی است.

شاهینی در پایان با تمجید از ایثارگری ملت و اقتدار نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر شهیدمان ملتی که آرمانش شهادت است از تهدید نمی‌هراسد و با تکیه بر انسجام بی‌نظیری که میان مسئولان و مردم شکل گرفته، امسال شاهد شکوفایی بیش از پیش زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.



