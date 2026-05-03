۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۵

بررسی ۶ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در کرمانشاه

بررسی ۶ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ ۶ طرح سرمایه گذاری گردشگری در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و هرسین برای صدور موافقت اصولی مورد بررسی قرار گرفت.

به‌گزارش کردپرس، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه، در اولین نشست کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری استان کرمانشاه اظهار کرد: در این جلسه شش طرح سرمایه‌گذاری گردشگری برای صدور موافقت اصولی بررسی شد.

فهیمه روشن افزود: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌های گردشگری نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد ریال است.

او ادامه داد: این طرح‌ها شامل مراکز تفریحی و سرگرمی، محوطه گردشگری و طرح اقامتی ترکیبی هستند که ۹۸ نفر اشتغالزایی دارند.

روشن گفت: این طرح‌ها در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و هرسین قرار دارند.

او تاکید کرد: به منظور تسریع در فرایند صدور مجوزهای لازم جلسات کمیته فنی سرمایه‌گذاری به شکل هفتگی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پس از صدور موافقت اصولی در سریعترین زمان ممکن پاسخ استعلامات لازم را بدهند.

کد مطلب 2795177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha