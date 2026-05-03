کودک بنابی در کانال انتقال آب مهاباد غرق شد

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در این باره اظهار کرد: این کودک به همراه خانواده خود به مهاباد سفر کرده بود و در کانال انتقال آب دچار حادثه شد و تلاش های برادر بزرگتر این کودک و اهالی روستا برای نجات جان وی بی نتیجه ماند.
او افزود: با حضور تیمهای عملیاتی در محل جستوجو برای یافتن جنازه کودک با توجه به مسافت کانال و شرایط جریان آب حدود ۲ ساعت ادامه پیدا کرد.
فرماندار ویژه مهاباد گفت: در نهایت، جنازه کودک ۹ ساله در فاصله حدود یک کیلومتری محل وقوع حادثه پیدا شد؛ اما بهرغم تلاش نیروهای امدادی، جان خود را از دست داده بود.
وی اضافه کرد: کارشناسان و مسئلان همواره نسبت به خطرات کانالهای انتقال آب هشدار میدهند، زیرا این کانالها به دلیل شیب بدنه، جریان تند و عمقهای متفاوت، میتوانند به سرعت برای افراد، بهخصوص کودکان، حادثهساز شوند.
