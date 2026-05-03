۲۰۷۰۰ مشترک کردستانی به فیبرنوری متصل شدند

به گزارش کرد پرس، آرام حیدری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر ۱۵۳ هزار خانوار شهری استان تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار دارند و توسعه این زیرساخت با سرعت در حال انجام است.

وی اظهار کرد: میزان فیبرنوری اجرا شده توسط مخابرات منطقه کردستان در بخش شهری و روستایی به پنج هزار و ۴۴۲ کیلومتر رسیده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان افزود: همچنین شرکت مبین نت در شهرهای سنندج، سقز و کامیاران ۳۵۶ کیلومتر فیبرنوری اجرا کرده و هزار و ۳۷۴ مشترک را تحت پوشش قرار داده است.

حیدری با اشاره به اقدامات سال گذشته، در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۴۱ هزار خانوار شهری استان در طرح فیبرنوری منازل و کسب وکارها تحت پوشش قرار گرفتند.

وی یادآور شد: در همین مدت، ۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار با صرف بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و پوشش تلفن همراه در ۳۷ کیلومتر از جاده های اصلی استان نیز بهبود یافت.