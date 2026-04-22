در شطرنجِ خونینِ «جنگ سوم»، ایران با کاربستِ همزمان «جغرافیای سخت» و «هوش نرم»، موازنه قوا را در غرب آسیا جابهجا کرده است. عبورِ مقتدرانه از پدافند هوشمند به آفند حساب شده، آن هم با اتکا به تسلیحات بومی که دسترنج نخبگان دانشگاهی است، هیمنه پوشالیِ ناوگانی را شکسته که روزگاری حرکتشان لرزه بر اندام دولتها میانداخت. امروز، ایران نه با شعار، بلکه با تسلط ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بر «تنگه استراتژیک هرمز»، نفوذ جهانی ایالات متحده را به بنبست کشانده است.
واشنگتن اکنون در گردابِ «انزوای استراتژیک» گرفتار شده است. آخرین نظرسنجیهای معتبر نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد مردم آمریکا صریحاً مخالف ادامه درگیری نظامی با ایران هستند. این شکاف حتی به قلب قدرت در کاخ سفید نیز رسیده؛ جایی که در رایگیریِ دراماتیک کنگره، طرح توقف جنگ تنها با اختلاف «یک رأی» (۲۱۴ مخالف در برابر ۲۱۳ موافق) تصویب نشد. ترامپ و متحدانش در یک خطای محاسباتیِ فاحش، تصور میکردند با نسخه «لیبی» یا «ونزوئلا» میتوانند با ایران مواجه شوند؛ اما غافل از آنکه ایران، مجمعالجزایرِ ارادههاست، نه یک جغرافیای منفعل. هذیانگوییهای اخیر ساکن کاخ سفید، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بازتابِ درماندگی در برابر واقعیتی است که در میدان نبرد رقم خورده است.
منطق تهران روشن است: «دیپلماسی، ادامه میدان است، نه تسلیم در برابر آن». آمریکا نمیتواند در حالی که لوله توپ ناوهایش را به سمت کشتیهای تجاری ما نشانه رفته، در اسلامآباد دم از مذاکره بزند. تاریخ دیپلماسی ما هنوز طنینِ فریادِ «هرگز یک ایرانی را تهدید نکن» را در گوش دارد؛ بهویژه آنکه سکانداران امروز دیپلماسی ایران، خود مردانِ دیروزِ میدانِ رزم و فرماندهانی هستند که طعم باروت را چشیدهاند. مذاکرات اخیر در هتل سرینا اسلامآباد نشان داد که اگر واشنگتن به دنبال خروج از این مخمصه خودساخته است، باید دست از زیادهخواهی برداشته و به «چهارچوب پیشنهادی ۱۰ مادهای ایران» تن دهد.
جمهوری اسلامی ایران راه تحقق حقوق تضییعشده خود را در دیپلماسیِ عزتمندانه میبیند، اما میز مذاکرهای که بر روی آن بمب ریخته شود، تنها یک «کمینگاه» است. اگر ترامپ به دنبال صلحی پایدار است، باید بداند کلید آن نه در تجهیزات بیشتر، بلکه در «تغییر رویکرد»، «ترک نیرنگ» و «اعتمادسازی واقعی» نهفته است. ایران برای صلحی که بر پایه مصلحت، عزت و اقتدار باشد آماده است، اما هرگز زیر سایه تهدید، قلم به دست نخواهد گرفت.
