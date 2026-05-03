خبرگراری کردپرس _ فیلم «Wag the Dog» یا «دم سگ را بجنبان» خیلی شباهت عجیبی به ماجرای جنگ تحمیلی سوم ایران با آمریکای جهانخوار دارد. این فیلم با رسوایی اخلاقی رئیس‌جمهور آمریکا شروع می‌شه. درست چند هفته مونده به انتخابات، و این رسوایی می‌تونه به راحتی او رو از دور رقابت حذف کنه.

کاخ سفید در وضعیت بحرانی قرار می‌گیره و مشاور رئیس‌جمهور که نقش‌اش رو رابرت دنیرو بازی می‌کنه، وظیفه پیدا می‌کنه تا این بحران رو مدیریت کنه. او متوجه می‌شه که هیچ راهی برای لاپوشانی رسوایی وجود نداره و افکار عمومی هم به شدت تحت تاثیر آن هستند.

راه حل نهایی و به شدت مخاطره‌آمیزی که به ذهنش می‌رسه، «ایجاد یک بحران خارجی و ساختگی» برای منحرف کردن توجه مردم از رسوایی داخلیه. این ایده که «دم سگ رو تکون بده تا مردم به خودش نگاه نکنن» اساس کار می‌شه.

او یک فیلم‌ساز هالیوودی رو استخدام می‌کنه تا یک، یک درام جنگی رو صحنه‌سازی کند. اون‌ها آلبانی رو به عنوان صحنه‌ی جنگ انتخاب می‌کنن، چون کشور کوچکیه و کسی چندان ازش خبر نداره و به راحتی می‌شه یک سناریوی ساختگی رو به خورد رسانه‌ها داد. اما داستان جنگ از این قراره که یک افسر آلبانیایی به کاخ سفید پناهنده شده و ادعا می‌کنه که می‌خواد از مردم کشورش در برابر یک تروریست خطرناک دفاع کنه. این پناهنده، در واقع نقشه‌ی یک انقلاب ساختگی رو طراحی می‌کنه. اما در نهایت، حتی اون افسر آلبانیایی هم به دست نیروهای خودی کشته می‌شه تا تراژدی داستان کامل بشه.

در این فیلم نشان داده میشه که رسانه‌های خبری، شبکه‌های تلویزیونی، برنامه‌های گفت‌وگو محور، همه و همه به یکباره درگیر «جنگ آلبانی» می‌شن و مردم آمریکا که از رسوایی رئیس‌جمهور خسته شده بودند، با دیدن صحنه‌های جنگ و شنیدن روایت‌های احساسی، تمام توجه‌شون به این «بحران خارجی» جلب می‌شه.

جنگ ساختگی، تبدیل به موضوع اول رسانه‌ها و بحث‌های مردم می‌شه و رسوایی رئیس‌جمهور کاملاً فراموش می‌شه. اما این سناریوی هوشمندانه، کم‌کم شروع به خارج شدن از کنترل می‌کنه. رسانه‌ها و مردم، این جنگ رو خیلی جدی‌تر از چیزی که براش طراحی شده بود، تلقی می‌کنن و دروغ های کاخ سفید یکی پس از دیگری توسط رسانه ها افشا میشه. لذا برای درک بهتر چرایی آغاز جنگ تحمیلی سوم توصیه میکنم حتما این فیلم سینمایی هالیوودی رو نگاه کنید تا با سیاست‌های کثیف دشمنان بیشتر آشنا شوید.