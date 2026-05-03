سامانه بارشی ۳ روزه در راه کردستان/هشدار برای رگبار، تندباد و احتمال تگرگ

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی های هواشناسی، اوج فعالیت این سامانه روز دوشنبه و عمدتاً در نیمه غربی استان رخ می دهد؛ جایی که شهرستان هایی مانند بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و مناطق غربی سنندج بیشترین میزان بارش را تجربه خواهند کرد.

ماهیت رگباری این بارش ها، احتمال آب گرفتگی معابر شهری و طغیان موقت مسیل ها را افزایش داده و در کنار آن، وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظه ای نیز می تواند به سازه های سبک و موقت خسارت وارد کند؛ در نیمه شرقی و مناطق مرتفع استان نیز تمرکز بیشتر بر وزش بادهای شدید خواهد بود.

همچنین با فراهم شدن شرایط برای شکل گیری کانون های گرد و غبار در کشور عراق، احتمال انتقال این پدیده به نواحی غربی استان وجود دارد که می تواند کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.

در عین حال، بررسی ها نشان می دهد دمای هوای استان طی سه روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و الگوی دمایی نسبتاً پایدار باقی می ماند.