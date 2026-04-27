شایعات انتخابات مجدد، صرفاً ابزار فشار اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر یکدیگر است

به گزارش کردپرس، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان اقلیم اعلام کرد که شایعات مطرح شده از سوی دو حزب اصلی درباره انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات، صرفاً به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه یکدیگر به کار گرفته می‌شود.

​موانع قانونی و مالی

مصطفی عبدالله در گفتگویی با رسانه پنجره اشاره کرد که از نظر قانونی انحلال پارلمان کار آسانی نیست، زیرا:

​اختیارات ریاست: با توجه به برگزاری جلسه اول پارلمان، این موضوع از حیطه اختیارات رئیس اقلیم خارج شده است.

​رأی دادگاه: دادگاه فدرال تاکنون دو شکایت ویژه در مورد انحلال پارلمان را رد کرده است.

موانع فنی: اقلیم کردستان کمیسیون مستقل انتخابات ندارد و مهلت قانونی کمیسیون عراق نیز رو به اتمام است.

​هزینه‌های مالی: برگزاری مجدد انتخابات به بودجه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار نیاز دارد که دولت مرکزی بغداد آماده پذیرش چنین هزینه‌ای نیست.

​بن‌بست سیاسی

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین بیان داشت که اگرچه احتمال انحلال پارلمان با یک تصمیم سیاسی از سوی بغداد ممکن است، اما این احتمال را «بعید» دانست.

​به گفته وی، وضعیت فعلی به سوی یک بن‌بست سیاسی سوق داده شده و سیمای دو منطقه‌ای و «دو اداره‌ای» در آن کاملاً مشهود است؛ تنها راه حل نیز در دستان احزاب حاکم است که به این وضعیت پایان دهند.