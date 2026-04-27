۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان:

شایعات انتخابات مجدد، صرفاً ابزار فشار اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر یکدیگر است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان با اشاره به تنش‌های میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، تهدید به انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات را تنها یک «ابزار فشار سیاسی» دانست.

به گزارش کردپرس، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان اقلیم اعلام کرد که شایعات مطرح شده از سوی دو حزب اصلی درباره انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات، صرفاً به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه یکدیگر به کار گرفته می‌شود.

موانع قانونی و مالی

مصطفی عبدالله در گفتگویی با رسانه پنجره اشاره کرد که از نظر قانونی انحلال پارلمان کار آسانی نیست، زیرا:

اختیارات ریاست: با توجه به برگزاری جلسه اول پارلمان، این موضوع از حیطه اختیارات رئیس اقلیم خارج شده است.

رأی دادگاه: دادگاه فدرال تاکنون دو شکایت ویژه در مورد انحلال پارلمان را رد کرده است.

موانع فنی: اقلیم کردستان کمیسیون مستقل انتخابات ندارد و مهلت قانونی کمیسیون عراق نیز رو به اتمام است.

هزینه‌های مالی: برگزاری مجدد انتخابات به بودجه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار نیاز دارد که دولت مرکزی بغداد آماده پذیرش چنین هزینه‌ای نیست.

بن‌بست سیاسی

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین بیان داشت که اگرچه احتمال انحلال پارلمان با یک تصمیم سیاسی از سوی بغداد ممکن است، اما این احتمال را «بعید» دانست.

​به گفته وی، وضعیت فعلی به سوی یک بن‌بست سیاسی سوق داده شده و سیمای دو منطقه‌ای و «دو اداره‌ای» در آن کاملاً مشهود است؛ تنها راه حل نیز در دستان احزاب حاکم است که به این وضعیت پایان دهند.

