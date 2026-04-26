به گزارش کردپرس، لقمان وردی، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان، بیان داشت: «در حال حاضر هیچ گفتوگو و ارتباط سیاسی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات وجود ندارد، مگر اینکه یک طرف بینالمللی یا منطقهای میانجی شود که ما آن را اقدام مناسبی نمیدانیم و معتقدیم باید خودمان پای میز مذاکره بنشینیم.»
او همچنین اشاره کرد که بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، ۱۶ بار با هدف دستیابی به توافق، با مسعود بارزانی دیدار کرده است.
به گفته وی، تنها پیش از تنشهای اخیر منطقه نیز بافل طالبانی سه بار با مسعود بارزانی دیدار داشته که در دو نشست، نچیروان بارزانی و قباد طالبانی نیز حضور داشتهاند، اما حزب دمکرات برای رسیدن به توافق آمادگی نشان نداده است.
این عضو رهبری اتحادیه میهنی همچنین افزود: «اتحادیه میهنی در موضوع انتخاب نایبرئیس پارلمان، به نامزد حزب دمکرات رأی داد، اما حزب دمکرات در موضوع ریاستجمهوری حاضر نشد از نامزد اتحادیه میهنی حمایت کند.»
