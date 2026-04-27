۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲

آری هرسین: در کابینه دهم، مسرور بارزانی نخست وزیر و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم خواهد بود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی که تنش میان دو حزب حاکم اقلیم بر سر تشکیل کابینه جدید بالا گرفته است، مسئول شاخه چهار حزب دمکرات ضمن مقصر دانستن اتحادیه میهنی در وخامت روابط دوجانبه، اعلام کرد که حزب دمکرات با آمادگی وارد انتخابات می‌شود و تغییری در چهره‌های اصلی قدرت (بارزانی‌ها) در کابینه آینده رخ نخواهد داد.

به گزارش کردپرس، آری هرسین عضو رهبری و مسئول شاخه چهار حزب دمکرات کردستان در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد که روابط میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی «خوب نیست» و تأکید کرد: «اتحادیه میهنی مقصر اصلی این وضعیت است.»

آری هرسین افزود: «اتحادیه میهنی کردستان باید از نظر سیاسی خود را بازسازی کند و نمی‌تواند با خوش‌خیالی، خوش‌بینی و خیال‌پردازی سیاست‌ورزی کند.»

وی همچنین تأکید کرد: «اتحادیه میهنی بدون حزب دمکرات نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و این تصور، صرفاً یک خیال است.»

وی با اشاره به تحولات سیاسی اقلیم کردستان گفت: «ما همواره برای برگزاری انتخابات آماده‌ایم. دوران احزاب کلاسیک به پایان رسیده و اکنون عصر رأی‌دهندگان است و حزب دمکرات نیز آرای خود را افزایش خواهد داد.»

آری هرسین در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت خدمات و زیرساخت‌ها در سلیمانیه پرداخت و گفت: «چندین سال است که حتی یک جاده ۱۰۰ متری در سلیمانیه تکمیل نشده، شارباژێر ویران است و حتی یک سد ساخته نشده و تمام این آب به سمت عرب‌ها می‌رود.»

او بار دیگر با انتقاد از اتحادیه میهنی تصریح کرد: «این حزب در مدیریت نابالغ است، توان اداره ندارد و اساساً رؤیای حکمرانی هم ندارد.»

این عضو رهبری حزب دمکرات در ادامه با قاطعیت گفت: «کاک مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم در کابینه دهم است و کاک نچیروان بارزانی نیز رئیس اقلیم است.»

