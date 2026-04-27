آری هرسین: در کابینه دهم، مسرور بارزانی نخست وزیر و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم خواهد بود

به گزارش کردپرس، آری هرسین عضو رهبری و مسئول شاخه چهار حزب دمکرات کردستان در گفتوگویی مطبوعاتی تصریح کرد که روابط میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی «خوب نیست» و تأکید کرد: «اتحادیه میهنی مقصر اصلی این وضعیت است.»
آری هرسین افزود: «اتحادیه میهنی کردستان باید از نظر سیاسی خود را بازسازی کند و نمیتواند با خوشخیالی، خوشبینی و خیالپردازی سیاستورزی کند.»
وی همچنین تأکید کرد: «اتحادیه میهنی بدون حزب دمکرات نمیتواند حکومت تشکیل دهد و این تصور، صرفاً یک خیال است.»
وی با اشاره به تحولات سیاسی اقلیم کردستان گفت: «ما همواره برای برگزاری انتخابات آمادهایم. دوران احزاب کلاسیک به پایان رسیده و اکنون عصر رأیدهندگان است و حزب دمکرات نیز آرای خود را افزایش خواهد داد.»
آری هرسین در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت خدمات و زیرساختها در سلیمانیه پرداخت و گفت: «چندین سال است که حتی یک جاده ۱۰۰ متری در سلیمانیه تکمیل نشده، شارباژێر ویران است و حتی یک سد ساخته نشده و تمام این آب به سمت عربها میرود.»
او بار دیگر با انتقاد از اتحادیه میهنی تصریح کرد: «این حزب در مدیریت نابالغ است، توان اداره ندارد و اساساً رؤیای حکمرانی هم ندارد.»
این عضو رهبری حزب دمکرات در ادامه با قاطعیت گفت: «کاک مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم در کابینه دهم است و کاک نچیروان بارزانی نیز رئیس اقلیم است.»
نظر شما