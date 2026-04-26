به گزارش کردپرس، ریباز حملان، مشاور رئیس دولت اقلیم کردستان، اعلام کرد که فهرست حقوق کارکنان به بغداد ارسال شده و در حال حاضر تنها منتظر نامه‌ای از سوی وزارت نفت عراق به وزارت دارایی فدرال هستند تا روند پرداخت آغاز شود و هیچ مشکل دیگری برای پرداخت حقوق باقی نمانده است.

به گفته ریباز حملان، از روز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶، وزارت دارایی اقلیم کردستان اقدامات لازم را برای تأمین میزان درآمد داخلی موردنیاز جهت واریز به حساب وزارت دارایی عراق آغاز خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به سفر هیأتی از اقلیم به بغداد در هفته گذشته گفت: در این سفر، درک بهتری از کاهش درآمدهای داخلی حاصل شد که ناشی از کاهش فعالیت‌های تجاری در گذرگاه‌های مرزی بوده است.

ریباز حملان تصریح کرد: بغداد خواستار اجرای سیستم «اسیکودا» برای یکپارچه‌سازی گمرکات شده و کمیته‌ها همچنان در حال کار بر روی این موضوع هستند.

وی در ادامه به روند تشکیل دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌تر توافقی درباره چارچوب پیشبرد کار دولت اقلیم وجود داشت، اما تنها بر سر چند پست کلیدی هنوز توافق حاصل نشده است.

ریباز حملان اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان مذاکرات اصلی را با اتحادیه میهنی بر اساس نتایج انتخابات و سهم کرسی‌ها پیش برده و حتی امتیازات بیشتری نیز برای این حزب در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، با این حال، اتحادیه میهنی در شرایط کنونی موضوع مطرح کردن فهرست‌های جدیدی را پیش کشیده که خارج از چارچوب توافقات قبلی با حزب دمکرات است و می‌تواند روند تشکیل دولت را با پیچیدگی بیشتری مواجه کند.

ریباز حملان تأکید کرد: اگر اتحادیه میهنی واقعاً به دنبال تشکیل دولت است، باید به همان مبنای توافقات پیشین بازگردد.

به گفته وی، در صورت برگزاری مجدد انتخابات ، حزب دمکرات کردستان این بار بیش از گذشته آمادگی دارد تا در صورت لزوم، از طریق کمیسیون عالی انتخابات عراق به سمت انتخابات دوباره حرکت کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم بر سر نحوه تقسیم قدرت و ساختار دولت آینده همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز تشکیل سریع کابینه را با ابهام روبه‌رو کرده است.